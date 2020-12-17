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Телефонные мошенники уже до чиновников добрались — должности за деньги предлагают!

По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Телефонные мошенники добрались до чиновников и бизнесменов и начали предлагать им высокие должности за деньги. Оперштаб Курганской области предупредил коллег об опасности и призвал к бдительности.

Телефонные мошенники начали предлагать курганским чиновникам должности за деньги

«Злоумышленники звонят госслужащим и, представляясь помощниками федеральных министров, сообщают собеседникам о том, что их кандидатура согласована на должность заместителя губернатора. За назначение мошенники требуют перечислить на конкретный счет крупную сумму», — говорится на странице курганского оперштаба.

Звонки с подобными предложениями за последнее время получили как минимум три члена регионального правительства, отметили в оперштабе.

С еще одним видом мошенничества столкнулись руководители крупных предприятий. От имени замгубернатора у них требуют оказать благотворительную помощь. В правительстве Курганской области подчеркивают, что не имеют отношения к этим звонкам.

В конце ноября правительство Ленинградской области сообщало о мошенниках, которые от имени чиновников правительства просили бизнесменов скинуться на медицинское оборудование, писал Znak.com. Тогда региональные власти тоже опровергли свою причастность к подобным звонкам.

Polit.ru

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