Что войдет в новый состав автомобильной аптечки?

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В состав автомобильной аптечки с 1 января 2021 года должны входить медицинские маски.
Министерство здравоохранения утвердило новые требования к комплектации автомобильных аптечек.
По сравнению с прежней комплектацией исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. При этом в аптечке должны быть две медицинские маски, добавляется еще одна упаковка стерильных салфеток.
Также в новой аптечке будут две пары медицинских перчаток размером не меньше М вместо одной, минимум одно устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, минимум 7 рулонов бинтов, один фиксирующий лейкопластырь. В комплект также входят футляр, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.
Увеличение числа перчаток объясняется тем, что это позволит сразу двоим людям оказывать помощь пострадавшим. Из состава аптечки исключены бинты размером 5 м х 5 см и 5 м х 7 см, потому что их применение для помощи пострадавшим в ДТП бессмысленно, так как они используются при незначительных повреждениях.
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года. Аптечки, произведенные до 1 января, смогут применяться в течение своего срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.
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