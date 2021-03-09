Внучок, в сантехники пойдешь?..

Власти всерьез решили перетрясти среднее профессиональное образование, и этой инициативе, в общем-то, можно поаплодировать. Почему? Просто наши внуки часто после девятого класса уходят именно в колледжи. И сталкиваются с тем, что учат там нередко по старинке. И не всегда востребованным вещам.

В ходе преобразований системы профессиональных колледжей, в частности, студентов планируют обучать сразу нескольким смежным специальностям, что позволит им быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Хороший старт и социальный лифт

Первые профессиональные технические училища появились в 1919 году и назывались ФЗУ — школы фабрично-заводского ученичества. Во время всеобщей индустриализации учиться там было престижно: ФЗУ не только давали востребованную специальность, но и выполняли роль социального лифта. Вчерашний выходец из сельской глубинки получал профессию, общежитие и вливался в ряды рабочего класса. Многие выпускники училищ дослужились до инженеров, а некоторые — и до директоров заводов, где они трудились, начиная с ученической скамьи.

В 60-х годах прошлого века ФЗУ переименовали в профессионально-технические учебные заведения, где готовили кадры для народного хозяйства за 2-3 года. В средние профтехучилища (СПТУ) принимали молодежь с 8-летним образованием и сроком обучения 3-4 года.

В годы бурного развития отечественной науки большинство выпускников школ мечтали стать физиками, химиками, геологами или горными инженерами. А те, кто не дотягивал до физтеха, шли в ПТУ. Именно тогда слово «пэтэушник» приобрело уничижительное значение. Школьники, у которых хромала успеваемость, часто слышали от учителей: не подтянешься — отправишься в ПТУ. Но многие ребята поступали туда сознательно. Профтехучилища были хорошим стартом для выходцев из неблагополучных семей: во время обучения ребятам бесплатно предоставляли питание, а после окончания — гарантированно трудоустраивали по специальности.

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Были в СССР и элитные училища, например при Минкультуры. Многие их выпускники со временем стали звездами цирка, кино и эстрады. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов заявил «РФ сегодня», что «сильные стороны советского профобразования — это хорошая материальная база, а также сформировавшийся в течение многих десятилетий институт наставничества: внимательное, уважительное и чуткое отношение мастеров к студентам».

После распада СССР и перестройки произошел перекос в обеспечении экономики квалифицированными рабочими кадрами. По сравнению с доходами менеджеров и руководителей различного уровня зарплаты рабочих резко упали, а связи между учебными заведениями и предприятиями оказались разорванными.

Последствия тех событий отрасль ощущает до сих пор. Если в конце 80-х годов профучилища готовили около 1,75 миллиона молодых специалистов в год, то сейчас почти в 2,5 раза меньше. В то же время количество студентов вузов за эти годы выросло с 2,6 до 4 миллионов.

«Многие проблемы системы среднего профобразования связаны с тем, что в постсоветский период рынок труда и система подготовки кадров развивались автономно друг от друга», — сказала «РФ сегодня» зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Сейчас, как отметила парламентарий, ситуация постепенно меняется, хотя до полного прорыва, по ее мнению, еще далеко.

Что показала ревизия

В прошлом году Минпросвещения провело ревизию специальностей, по которым обучают студентов в профессиональных колледжах. Выяснилось, что многие из них, например изготовитель эмалированной посуды, красильщик, сборщик очков, давно уже не востребованы, но в некоторых колледжах по ним продолжают готовить специалистов. С 1 января 2021 года прием по ним уже не проводится.

А вот специальность слесаря-сантехника к «вымирающим» вопреки сложившимся стереотипам не относится. Современный Афоня — это без пяти минут инженер, да и зарплата у него вполне достойная.

Для того чтобы выпускники колледжей были конкурентоспособными на рынке труда, Минпросвещения России готовится реформировать систему профобразования. Как заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в феврале 2021 года на открытии четвертого сезона конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», «уже будучи первокурсником, студент сможет получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса».

«В современной системе профобразования есть стремление адаптировать студентов к жизни, дать им квалификацию», — отметил Владимир Бекетов. Надежды на укрепление института наставничества сенатор связывает с выполнением поручения Президента РФ Владимира Путина кабмину проработать вопрос о выделении мастерам-наставникам колледжей по пять тысяч рублей, как и классным руководителям в школе.

Согласно еще одному поручению главы государства Правительством был разработан и внесен в Госдуму законопроект об изменении подходов к стандартам профобразования, предполагающий, что студенты смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ. «Это в условиях динамично развивающегося рынка, в том числе рынка труда, появления новых смежных профессий, на выходе из профессионального образовательного учреждения даст выпускникам особые преимущества для трудоустройства», — поясняет Лариса Тутова.

В Совете Федерации также поддерживают инициативу, которая, по словам Владимира Бекетова, предоставит автономию учебным заведениям и позволит готовить рабочие кадры с учетом требований современного рынка труда.

Колледж или вуз

Сегодня даже востребованная специальность не гарантирует хорошей работы, если учат по старинке. Так, в одном из колледжей сенатор Бекетов попал на занятие, где будущие повара практиковались в приготовлении «макарон по-флотски». Во времена СССР здесь готовили поваров для морских судов, но современный флот давно уже не нуждается в таком количестве коков. А в хороший ресторан «на суше» едва ли примут сотрудника, который умеет готовить исключительно блюда советской кухни по рецептам 40-летней давности. Совсем другой уровень подготовки, по мнению Бекетова, был бы у студентов, если бы практику они проходили под руководством популярного в городе шеф-повара.

«Если раньше в ПТУ и техникумы в основном приходили люди с заводов и предприятий, то сегодня многие из преподавателей сами вышли из учебного заведения: когда-то они были студентами, потом стали наставниками. У них слабая или вообще отсутствует связь с производством», — подчеркнул сенатор.

Изменить эту ситуацию, считает он, поможет вступивший в силу закон о целевом приеме в колледжи и вузы, согласно которому все отношения между абитуриентом, заказчиком обучения и администрацией образовательного учреждения регулируются трехсторонним договором. В случае нарушения его одной из сторон предполагаются серьезные штрафные санкции.

Так, если «целевика» отчислили из бюджетного отделения колледжа или вуза, то восстанавливаться он уже будет за свой счет. С другой стороны, если заказчик не сумеет найти применения дипломированному специалисту, то под санкции попадет уже он сам.

Как рассчитывает Бекетов, новый подход к целевому приему сделает обучение «более практикоориентированным». Если сегодня за подготовку отвечает сама образовательная организация, то с реализацией закона предприятия-заказчики будут участвовать в подготовке будущих специалистов наравне с колледжами.

Но заинтересованы в этом, уточняет законодатель, должны быть и региональные власти, и муниципалитеты. Именно тогда колледжи не будут уступать по популярности и конкурсу вузам.

«Сегодня далеко не все выпускники университетов могут найти работу по специальности. Это неправильно по отношению к молодым людям. Получается, им дали возможность поступить в университет, но теперь они не могут трудоустроиться», — рассуждает сенатор. И сейчас, считает он, специалистов с высшим образованием больше, чем требуется отечественной экономике.

При этом примеры, когда учреждения профобразования не уступают по популярности и конкурсу вузам, есть. Так, в Курганинском аграрно-технологическом техникуме, расположенном в Краснодарском крае, учатся ребята из более чем 12 регионов страны, рассказал Владимир Бекетов, представляющий в палате этот регион… Если таких учебных заведений будет больше, тогда наконец количество специалистов с высшим и профессиональным образованием будет отвечать потребностям страны, уверен сенатор.

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