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Внучок, в сантехники пойдешь?..
|По инф. Парламентской газеты
|09 Марта 2021 г.
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Власти всерьез решили перетрясти среднее профессиональное образование, и этой инициативе, в общем-то, можно поаплодировать. Почему? Просто наши внуки часто после девятого класса уходят именно в колледжи. И сталкиваются с тем, что учат там нередко по старинке. И не всегда востребованным вещам.
В ходе преобразований системы профессиональных колледжей, в частности, студентов планируют обучать сразу нескольким смежным специальностям, что позволит им быть более конкурентоспособными на рынке труда.
Хороший старт и социальный лифт
Первые профессиональные технические училища появились в 1919 году и назывались ФЗУ — школы фабрично-заводского ученичества. Во время всеобщей индустриализации учиться там было престижно: ФЗУ не только давали востребованную специальность, но и выполняли роль социального лифта. Вчерашний выходец из сельской глубинки получал профессию, общежитие и вливался в ряды рабочего класса. Многие выпускники училищ дослужились до инженеров, а некоторые — и до директоров заводов, где они трудились, начиная с ученической скамьи.
В 60-х годах прошлого века ФЗУ переименовали в профессионально-технические учебные заведения, где готовили кадры для народного хозяйства за 2-3 года. В средние профтехучилища (СПТУ) принимали молодежь с 8-летним образованием и сроком обучения 3-4 года.
В годы бурного развития отечественной науки большинство выпускников школ мечтали стать физиками, химиками, геологами или горными инженерами. А те, кто не дотягивал до физтеха, шли в ПТУ. Именно тогда слово «пэтэушник» приобрело уничижительное значение. Школьники, у которых хромала успеваемость, часто слышали от учителей: не подтянешься — отправишься в ПТУ. Но многие ребята поступали туда сознательно. Профтехучилища были хорошим стартом для выходцев из неблагополучных семей: во время обучения ребятам бесплатно предоставляли питание, а после окончания — гарантированно трудоустраивали по специальности.
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Были в СССР и элитные училища, например при Минкультуры. Многие их выпускники со временем стали звездами цирка, кино и эстрады. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов заявил «РФ сегодня», что «сильные стороны советского профобразования — это хорошая материальная база, а также сформировавшийся в течение многих десятилетий институт наставничества: внимательное, уважительное и чуткое отношение мастеров к студентам».
После распада СССР и перестройки произошел перекос в обеспечении экономики квалифицированными рабочими кадрами. По сравнению с доходами менеджеров и руководителей различного уровня зарплаты рабочих резко упали, а связи между учебными заведениями и предприятиями оказались разорванными.
Последствия тех событий отрасль ощущает до сих пор. Если в конце 80-х годов профучилища готовили около 1,75 миллиона молодых специалистов в год, то сейчас почти в 2,5 раза меньше. В то же время количество студентов вузов за эти годы выросло с 2,6 до 4 миллионов.
«Многие проблемы системы среднего профобразования связаны с тем, что в постсоветский период рынок труда и система подготовки кадров развивались автономно друг от друга», — сказала «РФ сегодня» зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
Сейчас, как отметила парламентарий, ситуация постепенно меняется, хотя до полного прорыва, по ее мнению, еще далеко.
Что показала ревизия
А вот специальность слесаря-сантехника к «вымирающим» вопреки сложившимся стереотипам не относится. Современный Афоня — это без пяти минут инженер, да и зарплата у него вполне достойная.
«В современной системе профобразования есть стремление адаптировать студентов к жизни, дать им квалификацию», — отметил Владимир Бекетов. Надежды на укрепление института наставничества сенатор связывает с выполнением поручения Президента РФ Владимира Путина кабмину проработать вопрос о выделении мастерам-наставникам колледжей по пять тысяч рублей, как и классным руководителям в школе.
Согласно еще одному поручению главы государства Правительством был разработан и внесен в Госдуму законопроект об изменении подходов к стандартам профобразования, предполагающий, что студенты смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ. «Это в условиях динамично развивающегося рынка, в том числе рынка труда, появления новых смежных профессий, на выходе из профессионального образовательного учреждения даст выпускникам особые преимущества для трудоустройства», — поясняет Лариса Тутова.
В Совете Федерации также поддерживают инициативу, которая, по словам Владимира Бекетова, предоставит автономию учебным заведениям и позволит готовить рабочие кадры с учетом требований современного рынка труда.
Колледж или вуз
Сегодня даже востребованная специальность не гарантирует хорошей работы, если учат по старинке. Так, в одном из колледжей сенатор Бекетов попал на занятие, где будущие повара практиковались в приготовлении «макарон по-флотски». Во времена СССР здесь готовили поваров для морских судов, но современный флот давно уже не нуждается в таком количестве коков. А в хороший ресторан «на суше» едва ли примут сотрудника, который умеет готовить исключительно блюда советской кухни по рецептам 40-летней давности. Совсем другой уровень подготовки, по мнению Бекетова, был бы у студентов, если бы практику они проходили под руководством популярного в городе шеф-повара.
«Если раньше в ПТУ и техникумы в основном приходили люди с заводов и предприятий, то сегодня многие из преподавателей сами вышли из учебного заведения: когда-то они были студентами, потом стали наставниками. У них слабая или вообще отсутствует связь с производством», — подчеркнул сенатор.
Изменить эту ситуацию, считает он, поможет вступивший в силу закон о целевом приеме в колледжи и вузы, согласно которому все отношения между абитуриентом, заказчиком обучения и администрацией образовательного учреждения регулируются трехсторонним договором. В случае нарушения его одной из сторон предполагаются серьезные штрафные санкции.
Так, если «целевика» отчислили из бюджетного отделения колледжа или вуза, то восстанавливаться он уже будет за свой счет. С другой стороны, если заказчик не сумеет найти применения дипломированному специалисту, то под санкции попадет уже он сам.
Как рассчитывает Бекетов, новый подход к целевому приему сделает обучение «более практикоориентированным». Если сегодня за подготовку отвечает сама образовательная организация, то с реализацией закона предприятия-заказчики будут участвовать в подготовке будущих специалистов наравне с колледжами.
Но заинтересованы в этом, уточняет законодатель, должны быть и региональные власти, и муниципалитеты. Именно тогда колледжи не будут уступать по популярности и конкурсу вузам.
«Сегодня далеко не все выпускники университетов могут найти работу по специальности. Это неправильно по отношению к молодым людям. Получается, им дали возможность поступить в университет, но теперь они не могут трудоустроиться», — рассуждает сенатор. И сейчас, считает он, специалистов с высшим образованием больше, чем требуется отечественной экономике.
При этом примеры, когда учреждения профобразования не уступают по популярности и конкурсу вузам, есть. Так, в Курганинском аграрно-технологическом техникуме, расположенном в Краснодарском крае, учатся ребята из более чем 12 регионов страны, рассказал Владимир Бекетов, представляющий в палате этот регион… Если таких учебных заведений будет больше, тогда наконец количество специалистов с высшим и профессиональным образованием будет отвечать потребностям страны, уверен сенатор.
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