Стать кружевницей, бросить курить и не оплошать на дороге – что принес с собой март

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
В начале марта вступили в силу новые постановления правительства. Они коснутся обучения наших внуков, борьбы с курением и правил вождения.
Минпросвещения изменило перечни профессий и специальностей среднего специального профессонального образования. Всего изменения коснулись 24 профессий и специальностей.
Например, в рамках профессии «изготовитель художественных изделий из дерева» теперь будут отдельно учить на «выжигальщиков». А в рамках профессии «мастер народных художественных промыслов» — на «кружевниц» и «вышивальщиц».
Кроме того, в рамках профессии «повар, кондитер» появятся отдельные программы обучения для «поваров» и для «кондитеров». А к профессии «фотограф» добавляются «фотолаборант» и «ретушёр».
Изменения коснулись и перечня специальностей. Так, в рамках курса «Пожарная безопасность» теперь будут отдельно обучать на «техника» и «старшего техника». А в рамках специальности «организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях» будут учить «специалистов по приёму и обработке экстренных вызовов».
Кроме того, специальность «спорт» переименована в «тренер по виду спорта». А специальность «адаптивная физическая культура» разделилась на две — «педагог по адаптивной физической культуре и спорту» и «учитель адаптивной физической культуры».
Изменения в перечни профессией и специальностей вносятся регулярно. С 2013 года каждый из списков дополнялся уже трижды. Это связано с изменением рынка труда, объясняют в Минпросвещения.
Получить новые профессии и специальности можно будет уже с этого учебного года. Согласно информации Справочника абитуриента онлайн, на «выжигальщиков» в России учат 11 средне-специальных учебных заведения, а на «вышивальщиц» — три. Правда, пока на сайтах самих заведений эти профессии носят ещё старые названия.
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Министерство здравоохранения РФ будет устанавливать порядок создания и функционирования горячих линий для консультации граждан, которые хотят бросить курить.
По телефону горячей линии россиян проконсультируют о вреде употребления табачной продукции и подскажут, как избавиться от вредной привычки. Также министерство будет определять перечень документов, которые позволят установить возраст покупателя, приобретающего табачную или никотинсодержащую продукцию, кальяны и другие устройства для курения.
С 1 января этого года в России начали действовать новые правила противопожарного режима, которые, в том числе вводят запрет на курение на территориях объектов здравоохранения, образования и транспорта. Они не распространяются на места, которые предназначены для курения.
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В России появится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД — изображение фото-видеокамеры на белом или жёлтом фоне.
Эти таблички устанавливали вместе с основными знаками, и водители понимали, какие именно нарушения регистрируют автоматически в каком именно месте. Новый знак будет просто обозначать места возможного применения автоматических стационарных или передвижных техсредств с функциями фото- и киносъёмки, видеозаписи. Относиться предупреждение будет ко всему дорожному участку.
Вне населённых пунктов новые знаки поставят за 150—300 метров до зоны контроля, а в населённых пунктах — вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 — «Начало населённого пункта».
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