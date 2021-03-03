Уход от пятидневки в школах, сокращение программ в колледжах и ненужный ОБЖ — новости образования

Власти завели разговоры о пятидневной рабочей неделе для школьников, Минпросвещения вдвое сокращает число специальностей в колледжах, старшеклассники отказываются от ОБЖ, а ЕГЭ пройдет по расписанию — главные новости в сфере образования на первую пятидневку марта.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко объяснила, почему считает необходимым ввести для учеников пятидневную учебную неделю.

По ее словам, многие эксперты бьют тревогу из-за перегрузки детей. К тому же, шестидневный режим посещения школы лишает ребенка обычных житейских радостей.

«Задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — цитирует «РИА Новости» Матвиенко.

Также политик отметила, что понимает, — для многих школ такой режим вынужденный. Где-то дети вынуждены учиться во вторую и даже в третью смену из-за нехватки кабинетов и педагогов пишет sobesednik.ru.

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Около 70% учеников 8-11 классов российских школ считают ненужными уроки ОБЖ. Еще почти 60% предлагают убрать технологию, около 40% отказались бы от астрономии, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

69% опрошенных заявили, что на уроках ОБЖ не дают практических навыков безопасности или выживания, уроки часто являются формальными. 57% учеников сообщили о ненужности технологии (которая раньше называлась трудом). Предмет назвали скучным и бесполезным, отметив неактуальность разделения программ на мужскую и женскую. 38% респондентов отказались бы от астрономии, поскольку предмет «сложный и никогда не пригодится в жизни».

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Кроме того, пятая часть (22%) школьников не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры. Они заявили, что вопросы религии являются для них слишком личным делом. 17% обошлись бы без краеведения, по 10% респондентов «отменили» черчение, физику, химию и математику, потому что они «мешают готовиться к ЕГЭ». Около 15% охотно отказались бы от музыки и рисования.

В опросе участвовали более 1,7 тыс. учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ.

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Минпросвещения России решил намерено вдвое сократить число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования. Это будет сделано за счет «объединения и укрупнения», рассказал первый заместитель министра Дмитрий Глушко. При этом он заверил, что «ни один навык и компетенция» не потеряется.

Грушко уточнил, что часть программ объединят и трансформируют, а другие переведут на уровень профобучения, на «короткие» версии, которые можно будет дополнительно и быстро освоить во время обучения в колледже. По принципу конструктора компетенций, добавил он.

Грушко привел пример: действующие три профессии — мастер общестроительных работ, арматурщик и слесарь по строительно-монтажным работам — укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций.

По словам Грушко, Минпросвещения постоянно обновляет перечень профессий и специальностей среднего профобразования, в данный момент их около 500, а будет в 2 раза меньше. Основное, за счет чего произойдет это укрупнение, — новый способ формирования государственного образовательного стандарта — ФГОС. Минпросвещения предложило сделать ФГОС более рамочным и «широким». То есть оставить один документ для целой группы профессий. Такой метод позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативно корректировать образовательные программы.

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ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проект расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что экзамен по русскому языку ожидается 3 и 4 июня.

Далее, 7 июня, будет экзамен по профильной математике, по истории и физике — 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 18 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 21 и 22 июня, ЕГЭ по информатике — 24 и 25 июня.

Ранее СМИ со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования сообщали, что около 70% учеников 8-11 классов российских школ считают ненужными уроки ОБЖ. Еще почти 60% предлагают убрать технологию, около 40% отказались бы от астрономии. Пятая часть (22%) школьников не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры. Они заявили, что вопросы религии являются для них слишком личным делом. 17% обошлись бы без краеведения, по 10% респондентов «отменили» черчение, физику, химию и математику, потому что они «мешают готовиться к ЕГЭ». Около 15% охотно отказались бы от музыки и рисования. В опросе участвовали более 1,7 тыс. учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ.

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По инф. rosbalt.ru

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