Власти Крыма готовы согласиться на самые фантастические предложения

Власти республики Крым рассматривают все возможные варианты сохранения истощающихся запасов питьевой воды для снабжения столицы республики, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Для сокращения испарения влаги в трех водохранилищах полуострова, снабжающих Симферополь, рассматриваются даже фантастические варианты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Мы рассматривали вплоть до самых фантастических вариантов с целью уменьшения различными способами объемов испарения с поверхности зеркала водохранилищ, — рассказал Аксенов. — Не буду сейчас рассказывать, какие были предложения, вплоть до фантастических, можно сказать. Попробуем все варианты, готовимся к худшей картине.
Симферополь снабжают питьевой водой Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища. Суммарная доля испарений этих трех водоемов составляет 17 тысяч кубических метров воды в сутки. В конце августа в Крыму установилась крайне жаркая погода, столбик термометра поднимается до отметки 33 — 35 градусов Цельсия в тени. По прогнозам синоптиков, крайне жаркая погода продержится в Крыму еще неделю, в целом же сентябрь обещает быть сухим и теплым.
Между тем запасы воды в водохранилищах Крыма, снабжающих центральную часть полуострова, истощены. В Аянском водохранилище сейчас 44 процента запасов от проектного объема (остаток — 1 миллион 710 тысяч кубометров воды), в Симферопольском — 18 процентов (4 миллиона 390 тысяч кубометров), в Партизанском — 18,5 процента (6 миллионов 318 тысяч кубометров). С 24 августа в Симферополе и окружающем город районе введены суточные ограничения водоснабжения. С 7 сентября воду будут подавать только в утренние и вечерние часы.
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