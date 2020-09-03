ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Власти Крыма готовы согласиться на самые фантастические предложения
По инф. Российской газеты   
03 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Власти республики Крым рассматривают все возможные варианты сохранения истощающихся запасов питьевой воды для снабжения столицы республики, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Власти рассмотрят «самые фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Для сокращения испарения влаги в трех водохранилищах полуострова, снабжающих Симферополь, рассматриваются даже фантастические варианты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Мы рассматривали вплоть до самых фантастических вариантов с целью уменьшения различными способами объемов испарения с поверхности зеркала водохранилищ, — рассказал Аксенов. — Не буду сейчас рассказывать, какие были предложения, вплоть до фантастических, можно сказать. Попробуем все варианты, готовимся к худшей картине.

Симферополь снабжают питьевой водой Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища. Суммарная доля испарений этих трех водоемов составляет 17 тысяч кубических метров воды в сутки. В конце августа в Крыму установилась крайне жаркая погода, столбик термометра поднимается до отметки 33 — 35 градусов Цельсия в тени. По прогнозам синоптиков, крайне жаркая погода продержится в Крыму еще неделю, в целом же сентябрь обещает быть сухим и теплым.

Между тем запасы воды в водохранилищах Крыма, снабжающих центральную часть полуострова, истощены. В Аянском водохранилище сейчас 44 процента запасов от проектного объема (остаток — 1 миллион 710 тысяч кубометров воды), в Симферопольском — 18 процентов (4 миллиона 390 тысяч кубометров), в Партизанском — 18,5 процента (6 миллионов 318 тысяч кубометров). С 24 августа в Симферополе и окружающем город районе введены суточные ограничения водоснабжения. С 7 сентября воду будут подавать только в утренние и вечерние часы.

А вот что писали по этой теме мы ранее:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 