Проблемой водоснабжения Крыма заинтересовались в ООН

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что получила ответ из Управления ООН по правам человека на ее просьбу «осудить» перекрытие воды в Крым со стороны Украины.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова. При этом ответ был получен через три месяца после отправки запроса.

В бумаге за подписью директора Управления полевых операций Жоржетты Ганьон говорится, что в ООН настроены на сотрудничество в прояснении всех обстоятельств данной ситуации.

Отмечается, что в ближайшее время Поклонская отправит запрос главе Крыма Сергею Аксенову.

26 августа власти Украины подтвердили, что не ведут никаких переговоров и не контактируют с российскими властями в Крыму, так как считают их незаконными. Возобновление подачи воды будет возможно только после возвращения Крыма в состав Украины, этот «рычаг» Киев намерен использовать для дальнейшего давления на Россию.

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По инф. rosbalt.ru

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