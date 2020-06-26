Нашелся способ наполнить Симферопольское водохранилище

Совет министров Республики Крым планирует переброску воды из Белогорского водохранилища в сильно обмелевшее Симферопольское, для наполнения которого в засушливый период не хватает естественных стоков горных рек.
Об этом заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов по итогам выездного совещания с вице-премьером Евгением Кабановым, специалистами проектного института «Шельф», госзаказчика «Инвестстрой РК» и Госкомводхоза.
— Выехали на трассу перспективного водовода, предназначенного для переброски воды из Белогорского водохранилища в Симферопольское, — пояснил министр. — Осмотрели предполагаемые территории водозабора и сброса воды, состояние инженерных сооружений. Отмечу, протяженность водопровода по результатам предварительного обследования составит около 45 километров. Мощность Белогорского водохранилища позволит дополнительно обеспечить поставку в Симферополь до 80 тысяч кубометров воды в сутки.
По теме:
Как уточнил министр, для переброски воды будут установлены две или три современные насосные станции. Точное их количество и мощность будут определены по результатам проектирования.
Напомним, после засушливой зимы и весны Симферопольское водохранилище по состоянию на конец мая было заполнено лишь на четверть от проектной мощности. Несколько улучшили ситуацию прошедшие на полуострове ливни, благодаря которым уровень водоема в повысился на метр-полтора.
12 июня началась переброска в Симферополь воды — около 20 тысяч кубов в сутки — с Вилинского подземного водозабора, но этот ресурс замещает в основном Партизанское водохранилище. С 26 июня ожидается запуск в эксплуатацию еще одного водовода с Ивановского водозабора, который даст столице Крыма еще дополнительно 25 тысяч кубов воды в сутки.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Мама гимназиста полмесяца голодает, протестуя против поборов и травли
В Екатеринбурге в течение двух недель продолжает голодовку мать несовершеннолетних детей Татьяна Соловьева. Так она протестует против поборов и травли ее сына в гимназии № 120.
-
На трезвый взгляд: Михаил Ефремов – символ нашего времени?
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?
-
В Москве спасли незадачливого дачника с ожогами от борщевика
Врачи Института скорой помощи им. Склифосовского пришли на помощь мужчине, который косил борщевик на даче в шортах и получил сильные ожоги.
-
Московские врачи отправились бороться с коронавирусом на Камчатку
Из Москвы на Камчатку для борьбы с коронавирусной инфекцией прилетела вторая бригада врачей. В команде 16 столичных медиков: хирурги, пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи и медсестры.
-
«Молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют»: знакомый Петросяна рассказал о проблемах в семье юмориста
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о семейных проблемах известного юмориста Евгения Петросяна, женившегося на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
-
Иркутский этнограф подарила Владимиру Путину книгу про медведя
Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путину книгу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.
-
В Москве открыли уникальный онкоцентр мирового уровня
В Москве открыли одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Московского международного онкологического центра (ММОЦ).
-
Самым старым экстремистом в России оказалась 90-летняя пенсионерка из Невинномысска
В список Росфинмониторинга попала 90-летняя жительница ставропольского Невинномысска Римма Ващенко. Женщина входит в запрещенную в России организацию «Свидетели Иеговы».
-
Якутского шамана Габышева признали политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политзаключенным по международному руководству определению этого понятия.
-
Во всем виноват Собянин
Источники в различных структурах федеральной власти утверждают, что активная позиция мэра Москвы Сергея Собянина обернулась для него конфликтом с Кремлем, а также ухудшила его личные отношения с Владимиром Путиным.
-
Ученые обрадовали: комары коронавирус не разносят
Комары не способны переносить вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, проведённого группой вирусологов и эпидемиологов из Высшего института здравоохранения (ISS) Италии.
-
Что входило в комплект одежды для советского студента?
Отличительная черта законодательного стиля СССР — стремление установить нормы и стандарты на все случаи жизни. Во многом это обусловлено плановым характером экономики. Так что не удивительно, что обеспечение студентов профтехучилищ одеждой и бельём также шло по строгим нормативам.
-
Нашелся способ наполнить Симферопольское водохранилище
Совет министров Республики Крым планирует переброску воды из Белогорского водохранилища в сильно обмелевшее Симферопольское, для наполнения которого в засушливый период не хватает естественных стоков горных рек.
-
Ксения Собчак лежит в больнице с переломом носа и сотрясением
Телеведущая Ксения Собчак перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем Инстаграме, выложив небольшое видео из больничной палаты.
-
Медики пожаловались на перебои с поставкой онкогематологических препаратов
Президент Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева отметила, что эпидемия коронавируса указала на нехватку запасов лекарств для лечения профильных заболеваний.
-
КПРФ предложила 3 сентября праздновать победу над Японией
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отмечать 3 сентября День победы над милитаристской Японией.
-
Какие сюрпризы преподнесет погода в конце июня?
В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются очередные температурные аномалии. Как сообщает Гидрометцентр, сюрпризы погода преподнесет в период с 25 июня по 4 июля.
-
Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2020
В этом году самыми популярными предметами на Едином госэкзамене (ЕГЭ) стали профильная математика и обществознание. Об этом сообщает Рособрнадзор.
-
Археологи обнаружили в Дагестане древний подземный город
В Дербенте нашли подземный город, уничтоженный монголами в XIII веке. Также археологам посчастливилось обнаружить фрагменты керамической посуды иранского происхождения.
-
Долгий творческий подъём Татьяны Пельтцер
Лишь в 49 лет Татьяне Пельтцер удалось обрести известность. Спустя ещё пятнадцать лет актриса сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза, создав на экранах образ заботливой и любящей бабушки. Однако самой артистке судьба даже не подарила счастья стать мамой…