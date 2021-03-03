Владимир Жириновский рассказал, когда уйдет на пенсию

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)
«Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву исполнилось 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет - через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,- отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника - то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет», — цитирует издание политика.
Жириновский также заявил, что просит отпустить его на пенсию на каждом съезде ЛДПР, однако сопартийцы «не хотят, не хотят меня отпускать».
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)
Российские научные сотрудники отреагировали на публичные скандалы вокруг своих зарплат. Открытое письмо Путину опубликовал доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-испытательного центра «Гипроцемент-Наука» Иосиф Абрамсон.
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева объяснила глубинную причину протестных акций, которые прокатились зимой по всей России. По ее мнению, у людей накопилось недовольство, и оно вызвано рядом факторов.
Старшая дочь Бориса Немцова Жаннна на днях пообещала, что журналисты вскоре представят новые данные об убийстве ее отца. И вот «Медиазона» опубликовала собственную хронологию звонков и поездок группы, причастной к убийству политика Бориса Немцова.
Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
Каждый город России может вызвать свои ассоциации. Например, Санкт-Петербург навевает мысли о дворцах и бандитах, Иваново – о невестах. Что приходит на ум, когда слышишь про Одессу или Ростов – тоже много всего замечательного. Например, Одесса – город-герой, большой морской порт, неповторимый юмор, своеобразный говор. Ростов – прекрасный утопающий в зелени город, здесь мягкий климат, благодатная земля и величественная река Дон. Но при этом также вспоминается еще, что Ростов-папа, а Одесса-мама. Истории неизвестно, кто из уголовной среды первым так эти города остроумно назвал. Но блатное выражение практически сразу прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.
От новинок культуры к новинкам литературы! Портал для пожилых «Мои года» познакомит вас с самыми свежими книжными историями – сегодня таких три штуки. Три совершенно разных издания, рассказывающих о познавательных сторонах нашего мира: Джилл Дэвис раскроет тайны деревьев, Дэниел Шектер поведает о главных проблемах нашей памяти, а Ульрике Мозер вспомнит историю туберкулёза – одной из самых страшных болезней прошлого и настоящего.
У Григория Лепса большая семья: жена, две дочки и сын. Однако сам он признаётся, что постоянно работает, чтобы обеспечить семью и редко бывает дома. А побыть наедине со своими мыслями для него является роскошью.
Власти Таиланда планируют изменить правила въезда в страну для путешественников из других стран. Как сообщают местные власти, чтобы отдыхать в стране, туристы, которые сделали прививку от коронавируса, и те, кто еще не прошел вакцинацию, будут обязаны скачать специальное приложение — «Thailand Plus».
В Новосибирске ветерана труда за многолетнюю беспорочную работу в здравоохранении после ухода на пенсию наградили грамотой и несвежего вида веткой кустовой хризантемы. Как рассказала НГС дочь женщины, ее мама была очень расстроена такой оценкой 55 лет работы, в том числе, в условиях пиковых нагрузок. (Конечно, неприятно, что человека за такую работу так отблагодарили, как в душу плюнули. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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