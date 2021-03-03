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Владимир Жириновский рассказал, когда уйдет на пенсию

По инф. polit.ru   
03 Марта 2021 г.
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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)

«Был начальник, стану первый замначальника»: Жириновский заявил об уходе со всех должностей в 2036 году

«Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву исполнилось 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет - через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,- отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника - то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет», — цитирует издание политика.

Жириновский также заявил, что просит отпустить его на пенсию на каждом съезде ЛДПР, однако сопартийцы «не хотят, не хотят меня отпускать».

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Polit.ru

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