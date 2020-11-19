Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения, пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.

«Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?» — задался вопросом парламентарий.

Он также прокомментировал и данные о высокой смертности среди священнослужителей: «"Вот у нас умирает много священников". Так закройте храмы — поберегите ваших священников», — передает его слова РИА Новости.

Отметим, ранее патриарх Кирилл заявлял, что распространение коронавируса может способствовать укреплению веры в Бога. По его словам, Господь призывает оценить свои возможности и осознать хрупкость цивилизации, «чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог». «Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», — добавил патриарх Кирилл.

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По инф. sobesednik.ru

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