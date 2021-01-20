Владимир Познер: США – больше не «светоч демократии»

Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".

"Представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец", - сказал он.

По словам Познера, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий. И это будет еще долго сказываться. Это не пройдет завтра или послезавтра, добавил журналист.

Волнения в США начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в результате чего работа Конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Ранее сообщалось, что власти США завели почти 100 уголовных дел в связи с беспорядками в Вашингтоне. Собственное расследование произошедшего начали и конгрессмены. Об этом объявили четыре комитета Палаты представителей США - по разведке, внутренней безопасности, судебный, а также по надзору и реформам.

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