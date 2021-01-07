Джо Байден окончательно утвержден выбранным президентом США

Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков.

На эту новость отреагировал и действующий президент США Дональд Трамп. Помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино передал заявление Трампа в своем Twitter. Из него следует, что Трамп «полностью не согласен с итогами выборов», но тем не менее 20 января будет проведена передача власти.

Победу Байдена утвердили на фоне беспорядков у здания Конгресса, которые произошли накануне. Сторонники действующего президента США ворвались в Капитолий. Погибли четыре человека.

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По инф. rosbalt.ru

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