ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Джо Байден окончательно утвержден выбранным президентом США
По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков.

Джо Байден окончательно утвержден выбранным президентом США

На эту новость отреагировал и действующий президент США Дональд Трамп. Помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино передал заявление Трампа в своем Twitter. Из него следует, что Трамп «полностью не согласен с итогами выборов», но тем не менее 20 января будет проведена передача власти.

Победу Байдена утвердили на фоне беспорядков у здания Конгресса, которые произошли накануне. Сторонники действующего президента США ворвались в Капитолий. Погибли четыре человека.

По теме:

В ходе протестов в Вашингтоне задержаны свыше 50 человек, большинство за нарушение комендантского часа. Режим ЧС в Вашингтоне продлен на 15 дней.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 