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Джо Байден окончательно утвержден выбранным президентом США
|По инф. rosbalt.ru
|07 Января 2021 г.
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Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков.
На эту новость отреагировал и действующий президент США Дональд Трамп. Помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино передал заявление Трампа в своем Twitter. Из него следует, что Трамп «полностью не согласен с итогами выборов», но тем не менее 20 января будет проведена передача власти.
Победу Байдена утвердили на фоне беспорядков у здания Конгресса, которые произошли накануне. Сторонники действующего президента США ворвались в Капитолий. Погибли четыре человека.
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