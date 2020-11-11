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Политолог спрогнозировал отношения России и США после избрания Байдена
По инф. rosbalt.ru   
11 Ноября 2020 г.
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В краткосрочной перспективе отношения России и США не улучшатся, считает научный сотрудник Центра исследований модернизации при Европейском университете в Санкт-Петербурге Дмитрий Ланко. В будущем, однако, взаимодействие двух стран все-таки может выйти на новый уровень.

Политолог спрогнозировал отношения России и США после избрания Байдена

«Сейчас активно формируется американская администрация. Будет интересно посмотреть, кто туда войдет. Так, вице-президент Камала Харрис, например, наполовину индианка, а потому можно предположить, что отношения Индии и США улучшатся. КНР, конечно, празднует, что переизбрание Дональда Трампа не состоялось, но ведь Джо Байден с большей долей вероятности встанет на сторону Индии в ее конфликте с Китаем», — отметил политолог.

По его словам, изменения следует ждать и на направлении постсоветского пространства.

«Ходят слухи про родственников президента Байдена и их бизнес-интересы на Украине. Для России, которая очень вовлечена в процессы в соседней стране, это знак перемен. Если президент Трамп пытался забыть об Украине, то президент Байден вспомнит об ее существовании», — предположил Ланко.

При этом политолог сохраняет умеренный оптимизм. Он напомнил, что предыдущие американские администрации в начале работы старались «дружить» с Россией, однако затем отношения ухудшались.

  • Дмитрий Ланко

«Клинтона мы называли другом, заканчивали войной в Югославии. С Бушем-младшим мы начинали с того, что он заглянул в душу Путина и увидел там надежного партнера, и заканчивали российско-грузинской войной. С Обамой мы начинали с перезагрузки, заканчивали войной на Украине. С Трампом мы начинали с завышенных ожиданий с российской стороны, что нам дадут передышку. Закончилось тем, что он заявил, что был самым жестким президентом по отношению к России. Хотя и немножко „преувеличил“, конечно», — напомнил политолог.

По его словам, перспективы взаимодействия со Штатами при Байдене другие: заниженные ожидания с обеих сторон, без намека на улучшение в краткосрочной перспективе. Однако «для разнообразия» в будущем возможны позитивные сдвиги, добавил Ланко.

В завершение он упомянул усиление российской диаспоры в США, которая перестала, как советские мигранты, быть «оторванной» от родной страны, а напротив, считает необходимыми развитие дружественной политики в отношении России и борьбу с дискриминацией русскоязычного населения.

«И как и все диаспоры, она рано или поздно начнет требовать от своих депутатов, президента, чтобы отношения с РФ были получше, чем сейчас. А тем придется читать эти письма и как-то реагировать», — подытожил эксперт.

  • Напомним, выборы американского президента состоялись 3 ноября. Республиканец Трамп набрал 214 голосов выборщиков, а его соперник от демократической партии Джо Байден — 290 при необходимых 270 голосов.
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По инф. rosbalt.ru

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