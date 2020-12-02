Вышел трейлер фильма о Зое Космодемьянской. Оценим?

Художественный фильм «Зоя», рассказывающий о подвиге легендарной партизанки, выйдет в прокат 28 января 2021 года. Сегодня же зрителям впервые представлен трейлер картины.

Автор сценария фильма — Андрей Назаров при участии Андрея Тумаркина, режиссер — Максим Бриус. В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.

«Мы многого не знаем из этой истории, где правда, где вымысел, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах. Но самое главное было однозначно понятно, что Зоя действительно совершила подвиг, и она образец мужества и стойкости. В каком-то роде ее можно назвать святой, ведь она погибла за веру, за идеалы», — говорит режиссер Максим Бриус.

Исполнительница роли Зои Анастасия Мишина отметила, что к подвигу отважной партизанки невозможно относиться равнодушно: «Про историю Зои Космодемьянской я знала еще со школы. Знала, что она была партизанкой, знала, как и при каких обстоятельствах погибла. Когда я стала готовиться к роли, много читать о ее судьбе, то стала узнавать подробности, до этого мне неизвестные и бьющие в самое сердце».

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