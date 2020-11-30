Фильм о Зое Космодемьянской выйдет на российские киноэкраны 28 января

Фильм «Зоя», рассказывающий историю жизни и гибели первой женщины — Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, выйдет в российский кинопрокат 28 января 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Фильм «Зоя» покажет путь легендарной партизанки от выпускного бала накануне войны до ее героической гибели 29 ноября 1941 года. Главную роль исполнила Анастасия Мишина, вместе с ней снимались Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова. Режиссерами кинокартины стали Леонид Пляскин и Максим Бриус.

Киностудия имени Горького сообщала о завершении работы над фильмом-биографией отважной девушки еще в августе. И вот теперь объявлена дата премьеры — 28 января.

Зоя Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В деревне Петрищево под Москвой 29 ноября 1941 года фашисты повесили 18-летнюю Зою, пытавшуюся поджечь конюшню местного полицая. Перед казнью над ней страшно издевались, но она молчала, так и не выдав месторасположения своего партизанского отряда.

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