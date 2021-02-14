Видео: водитель спас девочку от своры собак

В Иркутской области девочка чуть не стала добычей бродячих собак. Ребенка спас проезжавший мимо на авто мужчина.

Он увидел, как стая собак бросилась к девочке. Водитель разогнался на авто и въехал в стаю. Две собаки убежали, о третьей информации нет.

Водитель и его спутница посадили ребенка в автомобиль и довезли до места назначения. Позднее в Сети был опубликован ролик, который был снят на видеорегистратор той же машины.

ЧП произошло в микрорайоне Второй Иркутск.

Что сказать по поводу всего этого? Во-первых, спасибо неравнодушному водителю, который помог защитить ребенка от бродячих псов. Если бы не он, то все могло бы быть куда трагичнее. А во-вторых, чиновникам Бурятии (да и не только) стоит серьезно задуматься о решении проблемы, ведь эта история доказывает, что бездомные собаки порой представляют настоящую опасность для жизни и детей, и взрослых.

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По инф. rosbalt.ru

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