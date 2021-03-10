Видео: Под Калугой спасли вмерзшую в лед собаку

В Калуге спасли вмерзшего в лед пса, который погиб бы без участия людей.
О спасенном и спасителях написала руководитель калужского Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина на свей страничке в соцсети.
Собаку нашли на обочине дороги Елена Полякова и ее муж. Пес лапами и всей задней частью оказался вмерзшим в лед. У супругов в машине, как и у многих автомобилистов зимой, имеется небольшая лопата. Начали осторожно, чтобы не поранить животное, откапывать. На видео заметно, что лед с трудом поддается усилиям мужчины.
Пес переносил все молча, только сильно дрожал. Сначала его отвезли в клинику. У найденыша обнаружилась компрессионная травма позвоночника. По словам Вероники, не критичная.
«Мы забрали его на передержку к себе домой. Бесплатно… Пока у нас побудет, не в приют же его», — написала Вероника.
Хозяин собаки может и не найтись. И тогда ему потребуется новый дом.
На нашем сайте есть и другие истории о спасении четвероногих. И все они трогают до слез:
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