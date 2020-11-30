Видео: На Сахалине парень спас провалившуюся под лед собаку

В Сахалинской области 21-летний житель Поронайска спас собаку, которая провалилась под лед на Черной речке.

Мужчина шел домой и услышал, как жалобно скулит пес, угодивший в полынью. Парень сразу же пополз по льду на помощь животному. Все происходящее сняла на видео мама героя событий.

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Собака с трудом добралась до берега, но все закончилось благополучно. Животному уже нашлась хозяйка, которая взяла пса к себе домой.

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