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Видео: На Сахалине парень спас провалившуюся под лед собаку
|По инф. Российской газеты
|30 Ноября 2020 г.
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В Сахалинской области 21-летний житель Поронайска спас собаку, которая провалилась под лед на Черной речке.
Мужчина шел домой и услышал, как жалобно скулит пес, угодивший в полынью. Парень сразу же пополз по льду на помощь животному. Все происходящее сняла на видео мама героя событий.
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Собака с трудом добралась до берега, но все закончилось благополучно. Животному уже нашлась хозяйка, которая взяла пса к себе домой.
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