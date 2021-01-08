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В попытке спасти любимого щенка хозяин сам упал в колодец
|По инф. "Российской газеты"
|08 Января 2021 г.
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В Грозном спасатели вытащили из 12-метрового колодца мужчину и его собаку.
Инцидент произошел ночью 7 января. Во дворе частного дома щенок упал в колодец. Хозяин решил его спасти, но сам попал в беду: веревка, на которой он спустился, оборвалась, и мужчина упал на дно колодца, повредив ногу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике.
Спасатели Чеченского поисково-спасательного отряда с помощью альпинистского оборудования помогли выбраться мужчине и четвероногому питомцу. Сотрудники МЧС потратили на спасательную операцию не более получаса. Мужчина отделался легкой травмой - его осмотрели врачи, а щенка доставили в ветеринарную клинику.
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