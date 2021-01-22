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В Петербурге спасли собаку, дрейфовавшую на льдине после побега из дома
По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2021 г.
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Сотрудники службы спасения животных «Кошкиспас» вытащили собаку, дрейфовавшую на льдине около Кронштадта. Животное заметили сотрудники сухогруза, они и вызвали спасателей.

В Петербурге спасли собаку, дрейфовавшую на льдине после побега из дома

Сигнал о помощи поступил в координаторский чат в начале девятого утра, и вскоре к месту происшествия прибыли три девушки из двух служб спасения животных — «Кошкиспас» и СК «Легион». Команде сухогруза, которая ждала спасателей, тем временем уже нужно было отходить от пирса. Но, заметив собаку, они ждали спасателей и не запускали двигатели судна, так как после запуска тонкий лед, по которому можно было добраться до собаки, был бы сломан, а животное погибло бы от волн.

«Прибыв на место и слегка поплутав в запутанном пространстве форта, наконец-то находится и сухогруз, и собака, которая уже просто ничего не хочет, а сидит на месте и дрожит после нескольких попыток выплыть из ледяной ловушки самостоятельно», — пишут спасатели в группе.

Команда сухогруза накидала на лед деревянные поддоны, однако собака по ним идти не решилась.

Операция по спасению прошла быстро: одна из девушек надела гидрокостюм и за 6 минут вытащила собаку на берег. Собаку отогрели в машине, а потом забрали домой на передержку.

Благодаря постам в соцсетях вскоре нашлись и хозяева четвероногой путешественницы. Оказывается, она, испугавшись звуков петард, проломила забор и убежала во Всеволожске почти месяц назад. Собаку скоро вернут хозяевам.

  • Какая славная и добрая история. На нашем сайте еще есть такие, ознакомиться с ними можно по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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