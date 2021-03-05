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Видео: моряки в Таиланде спасли котят с тонущего корабля
Екатерина Забродина, Российская газета   
05 Марта 2021 г.
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Настоящими героями стали моряки ВМС Таиланда. Они бросились на спасение четырех рыжих котят с загоревшегося судна, которое шло ко дну возле острова Ко Аданг.

Моряки в Таиланде спасли четырех котят с тонущего судна

Моряки проверяли место аварии на разлив нефти из масляного бака лодки, с которой уже благополучно эвакуировались члены экипажа. Как вдруг офицер военно-воздушной и береговой охраны Королевского тайского флота Вичит Пукдеелон заметил в бинокль четырех маленьких существ, жалобно мяукавших и жавшихся друг к другу на выступе крана тонущего судна. Не долго думая, 23-летний Татсафон Сайи из оперативного подразделения 491-го командования надел спасательный жилет и бросился в бурлящие воды. Моряк проплыл около 50 футов (15 метров), водрузил на спину котят и вернулся обратно.

Сейчас рыжая четверка находится под опекой своих спасателей на командном пункте острова Ко Липе. Они уже оправились от шока и демонстрируют отменный аппетит.

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