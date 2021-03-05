|
Настоящими героями стали моряки ВМС Таиланда. Они бросились на спасение четырех рыжих котят с загоревшегося судна, которое шло ко дну возле острова Ко Аданг.
Моряки проверяли место аварии на разлив нефти из масляного бака лодки, с которой уже благополучно эвакуировались члены экипажа. Как вдруг офицер военно-воздушной и береговой охраны Королевского тайского флота Вичит Пукдеелон заметил в бинокль четырех маленьких существ, жалобно мяукавших и жавшихся друг к другу на выступе крана тонущего судна. Не долго думая, 23-летний Татсафон Сайи из оперативного подразделения 491-го командования надел спасательный жилет и бросился в бурлящие воды. Моряк проплыл около 50 футов (15 метров), водрузил на спину котят и вернулся обратно.
Сейчас рыжая четверка находится под опекой своих спасателей на командном пункте острова Ко Липе. Они уже оправились от шока и демонстрируют отменный аппетит.
На нашем сайте есть немало и других трогательных историй о спасении животных:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Китай теперь — только через анальный мазок на коронавирус
Тесты на COVID-19 с помощью анальных мазков стали обязательными для всех иностранных граждан, желающих попасть в Китай. Особые пункты тестирования уже появились в пекинском и шанхайском аэропортах.
-
Видео: моряки в Таиланде спасли котят с тонущего корабля
Настоящими героями стали моряки ВМС Таиланда. Они бросились на спасение четырех рыжих котят с загоревшегося судна, которое шло ко дну возле острова Ко Аданг.
-
Лекарства и вокруг них: люди не могут добиться получения препаратов «кортеф» и «имиглюцераз»
Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
-
Космонавты латают дыры на МКС, а Рогозин запускает телеканал о своих достижениях
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
-
Жена Собчака оскандалилась: назвала участников пикетов людьми «бомжового вида»
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
-
Пользователи Твиттера не поняли юмора Алека Болдуина – актёр в ответ назвал их «придурками»
Американский актер Алек Болдуин удалил свой аккаунт в Twitter. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Болдуин опубликовал почти 10-минутное видео, на котором объяснил причину ухода.
-
В Магадане приговорили к 13 годам физрука. Любил потрогать учениц!
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
-
На чем экономят производители замороженных блинчиков с мясом?
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
-
Найдено утерянное стихотворение Набокова о влюбленном Супермене
В США найдено утерянное стихотворение писателя Владимира Набокова под названием «The Man of To-Morrow’s Lament» («Сетование Человека Будущего») о влюбленном Супермене.
-
Рецепты от блогера бабушки Эммы
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
-
Убыточные пенсионные фонды будут возмещать потери из своего кармана
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
-
День в истории: вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
-
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина так и не развелись. А шуму-то было!
Создатель группы «На-На», продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина остались супругами.
-
Ростовский губернатор прокатился по местным дорогам: «Такое ощущение было, что на свалку еду»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал главу администрации Батайска за непролазную грязь на дорогах. «Такое ощущение было, что на свалку еду», — заявил Голубев.
-
Дочка бывшего президента Румынии отправилась на пять лет в тюрьму за коррупцию
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
-
Опубликована первая панорама Марса. Посмотрим?
Появилась первая 360-градусная панорама окрестностей Марса, которая позволяет детально изучить поверхность планеты.
-
«Быть как Брежнев»: президент Киргизии рассказал о детской мечте
Президент Киргизии Садыр Жапаров дал интервью, в котором, в частности, рассказал о своей детской мечте и своей борьбе с коррупцией.
-
Борис Моисеев категорически не хочет принимать помощь от Аллы Пугачёвой
Певец Борис Моисеев 4 марта отметил 67-летие. Артист, который уже давно не выходит в свет и живет уединенно, организовал в московской квартире вечеринку для близких друзей.
-
Журналист Голунов показал, как ему подбрасывали наркотики. И вы оцените!
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
-
Весточки из СИЗО: как дела у Навального? А у Фургала?
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!