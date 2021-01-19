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В Евпатории спасатели освободили лебедей из ледяного плена
|По инф. Российской газеты
|19 Января 2021 г.
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В Евпатории сотрудники «Крым-Спаса» спасли лебедей, частично вмерзших в лед на озере.
Инцидент произошел на озере Сасык-Сиваш. Помощь диким животным не входит в перечень основных задач сотрудников подведомственной МЧС структуре. Тем не менее они отреагировали на сообщение о том, что пару лебедей попали в ледяной плен. Прибыв на место, спасатели добрались к птицам по льду на надувной лодке и освободили их.
В пресс-службе МЧС Крыма напомнили, что спасатели и раньше выручали лебедей, которые зимуют на местных водоемах. Так, аналогичная ситуация на озере произошла в январе 2017 года.
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