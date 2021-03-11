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Видео: кто это у нас тут сало у птичек ворует? Лисичка!

Илья Изотов, Российская газета   
11 Марта 2021 г.
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В Крыму блогер Татьяна Жеребцова опубликовала видеозапись, на которой изворотливая лиса ворует с веток сало, оставленное в лесу для подкормки диких птиц — соек и синиц. Это уже вторая вылазка попавшего в кадр хитроумного животного, повадившегося объедать крымских пернатых.

Крымские блогеры сняли на видео ворующую сало у птиц лисицу

Съемки лисицы не потребовали особых режиссерских приемов. Рыжая появляется в кустарнике и по-хозяйски высматривает и вынюхивает свой питательный трофей, после чего виртуозно забирается по тонким веткам вверх и как опытный акробат снимает заветный кусок с ветки.

— Прошло пару недель, и лиса вновь попалась «на горячем», — прокомментировала Татьяна Жеребцова свой ролик. — Первый кусок она с аппетитом слопала прям на месте. Но самое интересное было после того, как она «свистнула» второй куска сала и, как говорится, «и с ним была плутовка такова». Пока я собирала аппаратуру в скрадке, а Дима пришел засыпать кормушки, лиса неожиданно вернулась. Не особо обращая внимание на то, что ее снимали на телефон, она прошлась по всем местам, на которых висело сало — в надежде, что там выросло новое. Убедившись что банкет закончен, она ушла окончательно.

Первый ролик с лисой-воровкой авторы опубликовали месяц назад. Они пояснили, что уже шесть лет подкармливают птиц зимой салом, но все время оно таинственным образом исчезало. Наконец, все мистические объяснения этого явления были развеяны, а воровка изобличена с поличным и даже с видеофиксацией факта лесного «криминала».

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