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Иностранцы, никогда не бывавшие в России, именно так и представляют себе наши реалии: улицы круглогодично по пояс в снегу, по ним бродят медведи — летом бурые, зимой белые — а местные жители не обращают на них никакого внимания, потому что пьют водку из самовара и играют на балалайке.
На самом деле это, конечно же, устаревший стереотип, и на балалайке сейчас практически никто играть не умеет. Да и медведи по улицам гуляют не по всей стране, а лишь на Крайнем Севере. И лишь там, где у косолапых возникли перебои с питанием в естественной среде обитания, а рядом есть поселение людей, где аппетитно пахнет съестным.
Такова, по всей видимости, предыстория этого видео, ставшего в Сети вирусным. Группа белых медведей, привлеченная запахами, забралась вглубь поселка где-то на севере Якутии. Сильнее всего косолапых заинтересовал медленно едущий КамАЗ, за котором звери припустили изо всех сил. Самый проворный норовил зацепиться за борт кузова и взобраться внутрь, а менее быстрые бежали чуть позади, но отставать не собирались.
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Видео: белые медведи устроили погоню за КамАЗом
Иностранцы, никогда не бывавшие в России, именно так и представляют себе наши реалии: улицы круглогодично по пояс в снегу, по ним бродят медведи — летом бурые, зимой белые — а местные жители не обращают на них никакого внимания, потому что пьют водку из самовара и играют на балалайке.
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