В Британии домашний пес впервые получил почетный орден

Британский спрингер-спаниель Макс получил орден «За заслуги». Он помог вытащить своего хозяина из глубокой депрессии после аварии, а затем стал помогать и другим - и 3-летним детям, и 98-летним старикам.

Аналог ордена Британской империи для животных псу вручила ветеринарная благотворительная организация PDSA, глава которой Ян Маклафлин заявил, что Макс сделал более комфортной не только жизнь своего хозяина, но и жизни тысяч людей на земном шаре.

«Он стал настоящим амбассадором позитивного влияния, которое животные оказывают на ментальное здоровье и благополучие, что сейчас важно как никогда», — сказал глава организации.

Как рассказал хозяин пса Керри Ирвинг, встреча с Максом помогла ему прийти в себя после того, как он потерял возможность ходить в результате аварии. Умная собака заставила его взглянуть на жизнь по-новому и вытащила из тяжелой депрессии.

Хозяин Макса 46-летний Керри Ирвинг не скрывает, что пес вытащил его из глубокой депрессии, подарив ему смысл жизни и повод раз за разом покидать дом после того, как серьезное ДТП лишило мужчину возможности передвигаться. До знакомства с Максом Керри мог часами лежать в апатии, не желая ни делать что бы то ни было, ни прервать одиночество.

Когда про историю Макса и Керри узнали в соцсетях, пес быстро стал знаменитостью. Он виртуально утешал тысячи людей, а также прошел специальные курсы, чтобы мог посещать больницы и хосписы.

Он заставляет людей улыбнуться, показывает, что жизнь продолжается, несмотря на пандемию. Конечно, этот кризис приведет к проблемам ментального здоровья, и, если Макс и другие собаки могут кому-то помочь, замечательно. Макс помогал разным людям, от трехлеток до 98-летних стариков, — цитирует хозяина Sky News. Это не просто слова. После множества просьб в социальных сетях о встрече с Максом в 2016 году мистер Ирвинг помог псу пройти специальное обучение и стать собакой-терапевтом.

Теперь добрый спаниель может посещать школы, больницы и хосписы. Когда коронавирус сократил возможности офлайн-общения, Макс продолжил радовать фанатов в социальных сетях.

«Когда мне было хуже всего, Макс поддержал меня, благодаря ему я улыбаюсь каждый день. Возможность делиться поддержкой, уютом и радостью, которые обеспечивает Макс, с тысячами нуждающихся в нем людей — настоящая честь», — говорит хозяин.

Отмечается, что ранее орден «За заслуги» уже получали собаки-спасатели и полицейские псы, но 13-летний Макс стал первым домашним животным, заслужившим награду.

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