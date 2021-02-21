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В Британии домашний пес впервые получил почетный орден

По инф. СМИ   
21 Февраля 2021 г.
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Британский спрингер-спаниель Макс получил орден «За заслуги». Он помог вытащить своего хозяина из глубокой депрессии после аварии, а затем стал помогать и другим - и 3-летним детям, и 98-летним старикам.

В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку

Аналог ордена Британской империи для животных псу вручила ветеринарная благотворительная организация PDSA, глава которой Ян Маклафлин заявил, что Макс сделал более комфортной не только жизнь своего хозяина, но и жизни тысяч людей на земном шаре.

«Он стал настоящим амбассадором позитивного влияния, которое животные оказывают на ментальное здоровье и благополучие, что сейчас важно как никогда», — сказал глава организации.

Как рассказал хозяин пса Керри Ирвинг, встреча с Максом помогла ему прийти в себя после того, как он потерял возможность ходить в результате аварии. Умная собака заставила его взглянуть на жизнь по-новому и вытащила из тяжелой депрессии.

  • Хозяин Макса 46-летний Керри Ирвинг не скрывает, что пес вытащил его из глубокой депрессии, подарив ему смысл жизни и повод раз за разом покидать дом после того, как серьезное ДТП лишило мужчину возможности передвигаться. До знакомства с Максом Керри мог часами лежать в апатии, не желая ни делать что бы то ни было, ни прервать одиночество.

Когда про историю Макса и Керри узнали в соцсетях, пес быстро стал знаменитостью. Он виртуально утешал тысячи людей, а также прошел специальные курсы, чтобы мог посещать больницы и хосписы.

Он заставляет людей улыбнуться, показывает, что жизнь продолжается, несмотря на пандемию. Конечно, этот кризис приведет к проблемам ментального здоровья, и, если Макс и другие собаки могут кому-то помочь, замечательно. Макс помогал разным людям, от трехлеток до 98-летних стариков, — цитирует хозяина Sky News. Это не просто слова. После множества просьб в социальных сетях о встрече с Максом в 2016 году мистер Ирвинг помог псу пройти специальное обучение и стать собакой-терапевтом.

Теперь добрый спаниель может посещать школы, больницы и хосписы. Когда коронавирус сократил возможности офлайн-общения, Макс продолжил радовать фанатов в социальных сетях.

«Когда мне было хуже всего, Макс поддержал меня, благодаря ему я улыбаюсь каждый день. Возможность делиться поддержкой, уютом и радостью, которые обеспечивает Макс, с тысячами нуждающихся в нем людей — настоящая честь», — говорит хозяин.

Отмечается, что ранее орден «За заслуги» уже получали собаки-спасатели и полицейские псы, но 13-летний Макс стал первым домашним животным, заслужившим награду.

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