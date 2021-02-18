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Волгоградец прорубил во льдах проход к полынье и спас дворнягу
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2021 г.
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Житель поселка Веселая балка в Кировском районе Волгограда Юрий Панфилкин недавно спас собаку. 48-летний волгоградец буквально прорубил во льдах проход к полынье, в которую угодила местная дворняга.

Волгоградец прорубил во льдах проход к полынье и спас дворнягу

Инцидент произошел 11 февраля. Две выбежавшие на лед пруда собаки провалились в ледяную воду. Они барахтались, пытаясь выбраться, но безуспешно. Первыми их заметили дети.

«Моя коллега шла на работу и увидела, как на пруду тонут две собаки. Рядом с прудом стояли и плакали дети. Коллега позвонила мне, спросила, могу ли я чем-то помочь, — рассказала изданию V1.ru оказавшаяся на месте волгоградка. — Я подъехала к пруду и увидела, как тонет одна собака. Вторая выбралась сама. Я вспомнила, что у нас на Веселой Балке есть „морж“, который купается в этом пруду и зимой, и летом. Сказала детям, чтобы они сбегали и позвали его. Нам повезло, Юрий Михайлович был дома, он сразу же пришел на помощь».

«Все произошло внезапно, — вспоминает Юрий. — Звонок в дверь, открываю — ребенок, девочка 11–12 лет. Плачет: „Дядя Юра, помоги, на пруду тонет собака“. Я, не задумываясь, как был в трусах, так и побежал, надел только шлепки».

По словам детей, пес уже минут сорок был в воде. Я сразу стартанул к нему ползком. Лед меня не выдержал, я провалился и стал рубить его, как ледокол. Вброд добрался до собаки, схватил в охапку и вытащил.

Кстати «моржом», по словам Юрия, соседи считают его совершенно напрасно. Просто он один раз окунулся на Крещение, и молва с тех пор сделал его «моржом».

«Нет, я не моржую и не закаляюсь, — улыбается Юрий. — Купался тут на Крещение — но это в честь праздника, и только. Люди, видимо, запомнили, поэтому и обратились ко мне».

На нашем сайте есть и другие истории о спасении четвероногих. И все они трогают до слез:

 

По инф. rosbalt.ru

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