Весточки из СИЗО: как дела у Навального? А у Фургала?

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
Оппозиционный политик Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. По информации его соратников, там он будет находиться по меньшей мере до апелляции по делу о клевете на ветерана.
Как рассказал в Twitter адвокат Вадим Кобзев, Навальный находится в карантинной камере, рассчитанной на трех человек. По словам адвоката, политик находится в условиях полной информационной изоляции: сервис «ФСИН-Письмо» отключено для всего СИЗО, телевизора в камере нет. Более того, как пишет Кобзев, тюремным ларьком пользоваться не может ни он, ни его сокамерники. По словам работников СИЗО, которые привел адвокат, «бухгалтерия не видит деньги на счете».
В камере Навального нет ни холодильника, ни даже чайника. Впрочем сам он не унывает — сообщает, что все с ним хорошо. Как говорится в тексте нового послания для размещения в Instagram, в прогулочном дворе есть турник. Он подтверждает, что не получает писем, а кроме того, пока не может попасть в библиотеку.
«Единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной. Школу стрит-фуда представляет Дмитрий (статья 158, „Кража“). Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши „Ролтон“ (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею. Молекулярная же кухня представлена Сергеем (статья 159, „Мошенничество“), который режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея», — рассказывает политик.
«Сергей настаивает, что идеальные сухари получаются только если резать их под саундтрек из телешоу, где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада. Это приводит его в восторг, и, нарезая кубики хлеба, он приговаривает: „Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным“», — шутит Навальный.
Ранее СМИ писали, что Навальный после карантина будет распределен в отряд колонии № 2 Покрова Владимирской области, которая известна жесткими порядками. Бывшие сидельцы рассказывают, что в этом учреждении ФСИН используется психологическое давление. «КП» сообщает, за любую провинность там несет ответственность весь отряд.
***
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах, тем временем, оставлен под арестом до 8 июня. Решение принял Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.
3 февраля официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Фургалу в окончательной редакции предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом и незаконном хранении оружия и взрывных устройств.
По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.
О задержании Фургала СК сообщил в ночь на 9 июля 2020 года. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.
После отставки Фургала в Хабаровском крае начались масштабные стихийные митинги и шествия. Люди были недовольны его арестом и назначением Дегтярева. Фургал вину не признает и считает дело политически мотивированным. Кроме того, он неоднократно заявлял, что следователи оказывают на него давление.
9 июля 2020 года Фургала задержали в рамках уголовного дела об организации заказных убийств. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах (статья 105 УК). Фургал не признал вину.
После ареста губернатора в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные акции протеста, которые продолжаются по сей день. Сам Фургал заявил представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали оставить пост. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что арест Фургала связан исключительно с политикой, а не с убийствами.
Родственники Фургала в июле открывали сбор денег на адвоката для бывшего губернатора. По словам его сестры Галины, семья не может самостоятельно оплатить услуги защитника, так как счета арестованы. Арест наложен для возможных выплат потерпевшим, если Фургала признают виновным.
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
Этой весной в подмосковных лесах будет много сморчков и строчков, считает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Этому способствуют скачки температуры и обильные снегопады, пришедшие в Московский региона в феврале.
В Петербурге на набережной реки Карповки появился памятник медикам, скончавшимся от COVID-19 во время пандемии. Он представляет собой небольшого старичка, об ангельской сущности которого прохожим напоминают крылья.
Суд в Костроме приговорил 26-летнего жителя города к принудительным работам сроком на 1,5 года по обвинению в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.
Полгода назад акции протеста собирали по 200-300 тыс. человек в Минске и полмиллиона по всем белорусским городам. А сегодня они выглядят карикатурно. Например, 27 февраля под Молодечно ОМОН задержал компанию из 25 человек (в основном — пенсионеров), которые, по их заявлению, «собирались на шашлыки». Как сказано в милицейском отчете, «При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».
Житель геленджикского села Архипо-Осиповка Иван Курбаков, который недавно отметил 100-летний юбилей, признан рекордсменом-автолюбителем России. Несмотря на свой солидный возраст он продолжает управлять автомобилем, да еще как!
Реальные располагаемые доходы россиян во время пандемии закономерно рухнули. По данным Росстата, на 3, 5% только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-й, то в сравнении с ним мы стали ещё беднее: по официальным данным, на 10, 6%, по оценкам независимых экономистов – процентов на 15–20. И свет в конце тоннеля бедности пока не горит.
Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение в три балла на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, а сами пенсионные накопления, по мнению рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений, должны позиционироваться как долгосрочные сбережения россиян, а не как инвестиции на фондовом рынке.
Министр культуры Ольга Любимова пообещала подготовить концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года. Приоритет при распределении господдержки киноиндустрии планируется отдать детским и семейным фильмам. Кроме того, в Минкультуры намерены возродить легендарный «Ленфильм» и другие государственные киностудии.
Один из самых известных в мире балетов — «Лебединое озеро» Петра Чайковского — чуть не провалился и был «реанимирован» только спустя 18 лет после премьеры. Она состоялась 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1877 года на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы.
После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. После удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.
В городе Старый Оскол Белгородской области вынесли приговор бывшим сотрудницам детского сада, в котором умер двухлетний мальчик. Виновными оказались экс-заведующая, бывшие медсестра и повар - они неправильно приготовили зеленый горошек на ужин.
Летние отпуска в этом году лучше планировать с поездками внутри страны. Выехать в другие страны будет по-прежнему сложно из-за ковида. Так прокомментировала предстоящий сезон отпусков спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.