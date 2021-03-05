Весточки из СИЗО: как дела у Навального? А у Фургала?

Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!

Оппозиционный политик Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. По информации его соратников, там он будет находиться по меньшей мере до апелляции по делу о клевете на ветерана.

Как рассказал в Twitter адвокат Вадим Кобзев, Навальный находится в карантинной камере, рассчитанной на трех человек. По словам адвоката, политик находится в условиях полной информационной изоляции: сервис «ФСИН-Письмо» отключено для всего СИЗО, телевизора в камере нет. Более того, как пишет Кобзев, тюремным ларьком пользоваться не может ни он, ни его сокамерники. По словам работников СИЗО, которые привел адвокат, «бухгалтерия не видит деньги на счете».

В камере Навального нет ни холодильника, ни даже чайника. Впрочем сам он не унывает — сообщает, что все с ним хорошо. Как говорится в тексте нового послания для размещения в Instagram, в прогулочном дворе есть турник. Он подтверждает, что не получает писем, а кроме того, пока не может попасть в библиотеку.

«Единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной. Школу стрит-фуда представляет Дмитрий (статья 158, „Кража“). Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши „Ролтон“ (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею. Молекулярная же кухня представлена Сергеем (статья 159, „Мошенничество“), который режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея», — рассказывает политик.

«Сергей настаивает, что идеальные сухари получаются только если резать их под саундтрек из телешоу, где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада. Это приводит его в восторг, и, нарезая кубики хлеба, он приговаривает: „Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным“», — шутит Навальный.

Ранее СМИ писали, что Навальный после карантина будет распределен в отряд колонии № 2 Покрова Владимирской области, которая известна жесткими порядками. Бывшие сидельцы рассказывают, что в этом учреждении ФСИН используется психологическое давление. «КП» сообщает, за любую провинность там несет ответственность весь отряд.

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах, тем временем, оставлен под арестом до 8 июня. Решение принял Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

3 февраля официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Фургалу в окончательной редакции предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом и незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

О задержании Фургала СК сообщил в ночь на 9 июля 2020 года. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

После отставки Фургала в Хабаровском крае начались масштабные стихийные митинги и шествия. Люди были недовольны его арестом и назначением Дегтярева. Фургал вину не признает и считает дело политически мотивированным. Кроме того, он неоднократно заявлял, что следователи оказывают на него давление.

9 июля 2020 года Фургала задержали в рамках уголовного дела об организации заказных убийств. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах (статья 105 УК). Фургал не признал вину.

После ареста губернатора в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные акции протеста, которые продолжаются по сей день. Сам Фургал заявил представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали оставить пост. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что арест Фургала связан исключительно с политикой, а не с убийствами.

Родственники Фургала в июле открывали сбор денег на адвоката для бывшего губернатора. По словам его сестры Галины, семья не может самостоятельно оплатить услуги защитника, так как счета арестованы. Арест наложен для возможных выплат потерпевшим, если Фургала признают виновным.

По инф. rosbalt.ru

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