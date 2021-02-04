Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение. Ждем приговора?

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ему инкриминируется ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой).

Следствие считает Фургала организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. По мнению СК РФ, убийства были связаны с коммерческами интересами Фургала и его соучастников.

«Остальным участникам ОПГ предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях», — добавила Петренко.

В настоящее время Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово».

9 июля 2020 года Фургала задержали в рамках уголовного дела об организации заказных убийств. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах (статья 105 УК). Фургал не признал вину.

После ареста губернатора в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные акции протеста, которые продолжаются по сей день. Сам Фургал заявил представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали оставить пост. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что арест Фургала связан исключительно с политикой, а не с убийствами.

Родственники Фургала в июле открывали сбор денег на адвоката для бывшего губернатора. По словам его сестры Галины, семья не может самостоятельно оплатить услуги защитника, так как счета арестованы. Арест наложен для возможных выплат потерпевшим, если Фургала признают виновным.

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По инф. rosbalt.ru

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