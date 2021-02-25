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С чем придется столкнуться Алексею Навальному в колонии? И куда его отправят?
|Соколов Дмитрий, sobesednik.ru
|25 Февраля 2021 г.
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Колония во Владимирской области, куда могут отправить главного российского оппозиционера, славится своим жестким воспитательным подходом. С чем придется столкнуться Алексею Навальному в отсидке, мы узнали у тех, кто на себе испытал порядки в ИК-2 «Покров».
Игра «ванька-встанька»
«Краснее красного» – так описывают Владимирскую область на правозащитном портале «ГУЛАГ-инфо». «Красными» зонами называют колонии, в которых жестко соблюдается дисциплинарный устав. Это отличает их от «черных», где, как считается, царят воры в законе. ИК-2 «Покров», куда, по информации ведущего «России 1» Эдуарда Петрова, отправится отсиживать свой срок Алексей Навальный, и вовсе носит статус образцово-показательной.
ИК №2 «Покров»
– Как говорят в армии, уставщина хуже дедовщины. Меня никто не бил, но довести до сумасшествия система ФСИН может и абсолютно законными методами, – замечает Дмитрий Демушкин – бывший глава националистического движения «Русские» (запрещено в РФ).
Восемь первых месяцев Демушкин провел в секторе усиленного контроля «А» (сокращенно – СУКА). После смены руководства в 2017 году заключенных ИК-2 поделили на три отряда: «А», «Б» и «В». Если в «В» можно работать и чувствовать себя относительно спокойно, то в «А», как шутят местные зэки, разрешается только дышать.
– В секторе «А», куда Навальный попадет после карантина, нельзя разговаривать, – продолжает бывший зэк. – Все время – ножки вместе, голова опущена вниз, руки за спиной. Почесать нос только с разрешения администрации. Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь. При этом вокруг ходят одни активисты (зэки, которые сотрудничают с администрацией). В присутствии каждого активиста Навальный должен будет вставать с места. Такая ванька-встанька. Общаться с осужденными категорически запрещается. Активисты заведут на него журнальчик, где будут записывать каждое слово. Вплоть до вопроса «Можно сходить в туалет?» и ответа «Да». Каждое утро этот журнальчик относят на проверку в оперотдел.
Первый вопрос – про Путина
– Первый вопрос, который я услышал по прибытии в «Покров»: как я отношусь к Путину, – вспоминает Демушкин. – После того как я ответил, отправился в сектор «А» на 8 месяцев, хотя обычные заключенные там проводят две недели. В случае с Навальным такой вопрос задавать, наверное, не имеет смысла. Я бы мог и дольше там просидеть, если бы не начали ездить журналисты и не увидели мое состояние. Навальному с его поддержкой должно быть проще. Но куда бы он ни попал, это будет образцово-показательная зона, где все будет чистенько убрано и все согласно ПВР (правилам внутреннего распорядка. – Ред.). Его, конечно, не будут избивать, насиловать, даже, я думаю, оскорблять. Вокруг все будет вычищено, чтобы ни один правозащитник не поднял вой о том, что бедолага питается с грязных тарелок и живет в нечеловеческих условиях. Шумиха – это лишний стресс для начальника любой колонии.
«Тюрьма его не сломает»
Навального с Демушкиным объединяет еще одно – репутация националиста.
– Националист, либерал, левый – на зоне всем абсолютно без разницы, – рассказывает Дмитрий. – То, что он ходил на «Русские марши», скорее ему даже поможет. Думаю, у Алексея все будет хорошо. Будет тяжело, но тюрьма его не сломает. Не знаю, как он будет потом заниматься политикой, но уверен, что выпускать его будут с условием отъезда из страны.
По словам Дмитрия Демушкина, отправка Навального в ИК-2 «Покров» – логичный шаг со стороны руководства ФСИН.
– Зона суперрежимная, поэтому туда часто отправляют известных людей. В моем отряде, например, потом сидел еще Костя Котов (фигурант «московского дела» 2019 года. – Ред.). Его, как и меня, никто не бил, но, как и мне, создавали сложные условия.
В 2019 году адвокаты Константина Котова действительно жаловались на то, что руководство колонии не дает защите пообщаться с заключенным наедине. Поговорить с Константином они могли только через сплошное стекло, а передать документы – только через сотрудника, что нарушало адвокатскую тайну. Кроме того, ему задерживали передачу теплых вещей, а заключенного, который подарил Котову свои перчатки, лишили права на УДО. В результате остальные зэки перестали общаться с Константином и здороваться с ним за руку.
Тишина в «Матросской Тишине»
Пока идет следствие, Навальный находится в спецблоке СИЗО-1 «Матросская Тишина». В этом они тоже совпадают с Дмитрием Демушкиным, который попал туда вместе с членами банды ГТА, фигурантами дела об убийстве Немцова и террористами, устроившими взрыв в метро Санкт-Петербурга.
– Я сидел в шестом спецблоке, а Навальный – в девятом, который еще называют «кремлевским централом». Разница в том, что 6-й – под управлением ФСИН Москвы, а 9-й – ФСИН РФ, – разъясняет Демушкин. – Главная задача этих помещений – полнейшая изоляция человека. Это тюрьма в тюрьме. Я знаю случай, когда в спецблоке человек предлагал три миллиона за телефон – не дали. Сотрудники сказали, что за это сами могут сесть рядом с ним. Навальный – не террорист, не серийный убийца. Его статья экономическая, не подразумевает отправку дальше радиуса 500 километров от места прописки. Он в любом случае останется в Центральном регионе, в зоне повышенного внимания.
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