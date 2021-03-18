Вернуть деньги за отмененные туры можно до конца 2021 года

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Нас заверяют: до конца 2021 года туристы, которые из-за пандемии не смогли поехать в отпуск на купленные путёвки, смогут либо вернуть за них деньги, либо съездить туда, куда планировали.
«Что нужно туристу — либо чтобы ему вернули деньги, либо чтобы он съездил отдохнуть, — сказала она. — До конца текущего года операторы обязаны либо свозить туриста, исполнить услугу, либо вернуть деньги. Впереди у нас целый год, мы исходим из того, что подавляющее большинство туристов получат свою услугу», – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
При этом председатель комитета Борис Пайкин выразил опасение, что многие туроператоры, которые должны выполнить свои обязательства, в конечном счёте обанкротятся.
«У нас скоро истекает срок моратория на банкротства, потребители начнут обоснованно требовать исполнения обязательств от туроператоров за период, который прошёл, и за что они получили ваучеры, — сообщил Пайкин. — Для туроператоров могут последовать массовые банкротства, так как им будет невозможно компенсировать затраты или оказать услугу. У нас есть информация от Союза страховщиков, что сейчас ответственность туроператоров совокупно застрахована на сумму около 5 миллиардов рублей, в то время как размеры обязательств туроператоров могут превышать 25 млрд».
В свою очередь, Догузова заверила, что как минимум пять крупных российских туроператоров получают достаточную поддержку от государства и не должны претерпеть банкротство. На них приходится около 90 процентов выездных поездок, отметила она.
«Они смогут покрыть свои расходы фингарантиями, которые у них есть, — добавила глава ведомства. – Что касается более мелких компаний, то мы ведём мониторинг, будем работать над совершенствованием механизма фингарантий, так мы согласны, что их недостаточно, но в целом мы не видим каких-то массовых рисков».
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