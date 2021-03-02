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Путешествия: Таиланд меняет правила въезда, а Кипр держит границу на замке

По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2021 г.
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Власти Таиланда планируют изменить правила въезда в страну для путешественников из других стран. Как сообщают местные власти, чтобы отдыхать в стране, туристы, которые сделали прививку от коронавируса, и те, кто еще не прошел вакцинацию, будут обязаны скачать специальное приложение — «Thailand Plus».

Правила въезда в Таиланд для туристов изменятся

Программу нужно будет установить на телефон еще до прибытия в Таиланд и использовать при регистрации в отеле, во время посещения достопримечательностей, ресторанов. Она следит за передвижениями человека и информирует о возможных контактах с инфицированными COVID-19.

Как уточняется, данные будут собираться только в целях общественного здравоохранения.

***

А вот власти Кипра пока не будут открывать въезд для россиян в связи с эпидемиологической обстановкой.

Несмотря на открытие авиасообщения, Россия официально занесена в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Речь идет, в частности, о гражданах Кипра и членах их семей.

В список также попали Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда.

Людям с правом въезда на остров нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. После прибытия на Кипр они должны провести две недели в изоляции.

Ранее планировалось, что Кипр откроет границы для 56 стран, включая РФ.

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По инф. rosbalt.ru

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  • Путешествия: Таиланд меняет правила въезда, а Кипр держит границу на замке
    Власти Таиланда планируют изменить правила въезда в страну для путешественников из других стран. Как сообщают местные власти, чтобы отдыхать в стране, туристы, которые сделали прививку от коронавируса, и те, кто еще не прошел вакцинацию, будут обязаны скачать специальное приложение — «Thailand Plus».
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