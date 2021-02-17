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Ай-да на майские праздники в Крым!

По инф. Парламентской газеты   
17 Февраля 2021 г.
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В период майских праздников на полуостров Крым можно будет добраться по 10 железнодорожным маршрутам. Из Москвы и Санкт-Петербурга поезда будут следовать до Симферополя, Евпатории и Севастополя, а из Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска — до Симферополя.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда следуют через Чудово, Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай. Из Москвы в Симферополь и Евпаторию движение осуществляется по той же нитке, а поезд из Москвы в Севастополь проследует также через Краснодар.

Поезда из Ставрополья, Урала и Сибири будут проходить через крупные железнодорожные узлы страны — Тюмень, Екатеринбург, Казань, Уфу, Челябинск, Самару, Саратов, Пензу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие населённые пункты.

На майские праздники 2021 года эксперты прогнозируют высокий уровень спроса на билеты на поезда в Крым.

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По инф. Парламентской газеты

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