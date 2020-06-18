Валентин Гафт из-за болезни лишился речи?..

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
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На сцене театра «Современник», где Валентин Гафт прослужил 50 лет, поклонники не видят любимого артиста уже полтора года. В постановку «Игра в джин», где Валентин Иосифович играл с Лией Ахеджаковой, ввели приглашённого актёра Василия Бочкарева, который служит в Малом театре.
Как заметили театралы, Гафт резко сдал после смерти актрисы Нины Дорошиной, скончавшейся в апреле прошлого года. «Дорогие мои, мне плохо…», – впервые тогда признался Гафт своим поклонникам.
Нина Дорошина и Валентин Гафт 10 лет выходили вместе на сцену в спектакле по пьесе Николая Коляды «Заяц love Stori». После ухода Нины Михайловны из жизни спектакль был снят с репертуара...
А на днях театралов, и без того шокированных аварией с участием актера Михаила Ефремова, поразило новое известие – о кризисе в состоянии Гафта. Люди, которые давно не могут связаться с артистом, выдвинули предположение, что Валентин Иосифович, страдающий болезнью Паркинсона, лишился речи. Этот слух каждый день обрастает новыми подробностями, увеличиваясь в размерах как снежный ком.
От предложения помочь Ольга Остроумова отказалась
Чтобы узнать правду о состоянии Гафта, Sobesednik.ru обратился к его жене – Народной артистке России Ольге Остроумовой.
– Состояние Валентина Иосифовича стабильное, – успокоила актриса поклонников Гафта.
Мы поинтересовались, нужна ли прославленной театральной семье какая-либо помощь – финансовая или медицинская.
– Спасибо, – поблагодарила Ольга Михайловна. – У нас всё есть.
– Ольга – стоический человек. Оля знает, что я к ней прекрасно отношусь, а другие скажут, что рекламу себе делаю, поэтому не пишите моё имя, – попросила нас сохранить ее инкогнито известная актриса, подруга этой актерской семьи. – Валя сейчас себя лучше чувствует, чем зимой. Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании?
Ему было тяжело. Но благодаря заботам Ольги, которую он любит космической любовью, он с нами, – продолжает актриса. – Их отношения – это что-то невероятное! У них замечательная семья, которая не даёт ему почувствовать себя одиноко, ведь он всегда был активен: театр, писательское творчество, телевидение. Он сам уже не играет, но хочет, чтобы Ольга выходила на сцену. Переживает за любимую. Даже когда Вале было плохо, забот полно, она продолжала играть в театре. И делала это блистательно! Ольга всё делает блистательно, на то она и Остроумова. Так что пожелайте этим удивительным людям стабильности и здоровья. Это будет самым лучшим сейчас!
Поклонники актёра надеются, что 2 сентября, в день своего юбилея Валентин Гафт обязательно выйдет на сцену. «Пусть просто сидит на сцене и молчит, – говорят они. – А мы будем его поздравлять. Только пусть он с нами побудет. Валентин Иосифович, вас очень ждут!».
Биография заслуженного тренера СССР и России по художественной гимнастике Ольги Буяновой «Жизнь моя – моя гимнастика» вышла из печати. В ней – воспоминания о воспитанных спортсменках, Олимпийских играх, и о жизни, 45 лет которой отданы любимому виду спорта.
На сцене театра «Современник», где Валентин Гафт прослужил 50 лет, поклонники не видят любимого артиста уже полтора года. В постановку «Игра в джин», где Валентин Иосифович играл с Лией Ахеджаковой, ввели приглашённого актёра Василия Бочкарева, который служит в Малом театре.
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