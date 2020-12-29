ВЦИОМ: более половины россиян не желают прививаться от коронавируса

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.
Точно собираются сделать прививку 38% респондентом. В основном это люди в возрасте 45-59 лет (44%) и представители старшей возрастной категории 60+ (49%).
Выбирая между российским и зарубежным препаратами, подавляющее большинство (84%) сторонников вакцинации отдали предпочтение отечественной вакцине. Прививаться иностранным препаратом хотят только 7%. Затруднились ответить 9% опрошенных.
Почти каждый третий (29%) из тех, кто готов прививаться, хотел бы это сделать до конца года.
Аргументы противников вакцинации сводятся к том, что вакцину слишком плохо изучили и ввели в действие до конца испытаний. Такой версии придерживаются 23% тех, кто не собирается вакцинироваться. О страхе перед вакциной сообщили 16%. У 13% обнаружились противопоказания.
О начале масштабной вакцинации слышали почти все опрошенные (97%).
Опрос проводили по телефону, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
ВЦИОМ проводил похожий опрос в августе, вскоре после регистрации первой российской вакцины «Спутник V». Тогда более 50% опрошенных тоже не собирались делать прививку.
Собственное исследование на ту же тему в октябре провела «Единая Россия» и получила еще большее количество противников вакцинации. По данным партии, более 70% россиян отказывались от вакцинации.
Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.
Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.
Существует множество видов коллекционирования. Среди них есть очень старые и серьезные (классические) отрасли – такие, например, как филателия (коллекционирование марок) и нумизматика (коллекционирование монет). Кстати если вас интересуют монеты или боны, то можете заказать в онлайн магазине http://www.port-monet.ru, там есть даже редкие экземпляры для самых искушенных по недорогим ценам. В этих видах коллекционирования имеют дело с вещами, изначально имеющими вполне практическое значение. Есть впрочем, и довольно простые (несерьезные) из них, заключающиеся в собирании конъюнктурных вещей (вкладышей от жвачки, игрушек из киндер – сюрпризов), изначально выпущенных для облегчения кармана собирателей (вернее их родителей) детского и подросткового возраста.
Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.
Как живется на пенсии, если ты находишься в другой стране? Об этом не понаслышке знает блогер Ольга, молодая пенсионерка, которая переехала в Болгарию и интересно рассказывает своей аудитории, что же на ее глазах происходит в этом государстве.
Красная рыба и красная икра — любимые лакомства россиян, которые стремятся поставить на новогодний стол. Если в советские времена все это было дефицитом, то сегодня эти деликатесы можно купить практически в любом рыбном киоске, правда, зачастую без гарантии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не оставляет надежду когда-нибудь попутешествовать по России, прокатиться по Транссибирской магистрали. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью журналу DB Mobi.
Каждого из нас огорчает, когда заболевает любимый питомец. В такие моменты владельцы собак готовы сделать всё, чтобы помочь своему любимцу. Частым заболеванием у собак в последнее время становится сердечная недостаточность.
В преддверии Нового года звёзды, как и все, решают, где и как отметить праздник. И если раньше большинство предпочитали шумные компании, то теперь всё чаще можно услышать: «Новый год встречаем в кругу семьи».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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