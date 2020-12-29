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ВЦИОМ: более половины россиян не желают прививаться от коронавируса
По инф. polit.ru   
29 Декабря 2020 г.
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Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.

ВЦИОМ: более половины россиян не желают прививаться от коронавируса

Точно собираются сделать прививку 38% респондентом. В основном это люди в возрасте 45-59 лет (44%) и представители старшей возрастной категории 60+ (49%).

Выбирая между российским и зарубежным препаратами, подавляющее большинство (84%) сторонников вакцинации отдали предпочтение отечественной вакцине. Прививаться иностранным препаратом хотят только 7%. Затруднились ответить 9% опрошенных.

Почти каждый третий (29%) из тех, кто готов прививаться, хотел бы это сделать до конца года.

Аргументы противников вакцинации сводятся к том, что вакцину слишком плохо изучили и ввели в действие до конца испытаний. Такой версии придерживаются 23% тех, кто не собирается вакцинироваться. О страхе перед вакциной сообщили 16%. У 13% обнаружились противопоказания.

О начале масштабной вакцинации слышали почти все опрошенные (97%).

Опрос проводили по телефону, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ проводил похожий опрос в августе, вскоре после регистрации первой российской вакцины «Спутник V». Тогда более 50% опрошенных тоже не собирались делать прививку.

Собственное исследование на ту же тему в октябре провела «Единая Россия» и получила еще большее количество противников вакцинации. По данным партии, более 70% россиян отказывались от вакцинации.

Polit.ru

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