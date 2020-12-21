Вакцинация пожилых от коронавируса начнется к Новому году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по федеральному телевидению заявил, что ведомство планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса среди людей старше 60 лет уже на следующей неделе.

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Корреспондент «России-1» задал ему вопрос о такой вероятности, на что глава Минздрава ответил положительно: «Да, мы надеемся на это», — заявил он.

Причиной начала вакцинации является скорое завершение испытаний вакцины «Спутник V» НИЦ имени Гамалеи. Речь идет об отдельном испытании на людях пожилого возраста. Ранее они формально не были допущены к массовой вакцинации.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, намерен ли он сам привиться от коронавируса, заявил, что пока не может этого сделать, так как относится к группе риска из-за своего возраста: «Специалисты говорят о том, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. (...) Вакцина до таких, как я, пока не добралась», — говорил он в ходе пресс-конференции. При этом глава государства заверил, что привьется, когда ему разрешат: «Пока этой вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможным».

По инф. sobesednik.ru

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