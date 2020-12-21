Вакцинация пожилых от коронавируса начнется к Новому году

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Корреспондент «России-1» задал ему вопрос о такой вероятности, на что глава Минздрава ответил положительно: «Да, мы надеемся на это», — заявил он.
Причиной начала вакцинации является скорое завершение испытаний вакцины «Спутник V» НИЦ имени Гамалеи. Речь идет об отдельном испытании на людях пожилого возраста. Ранее они формально не были допущены к массовой вакцинации.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, намерен ли он сам привиться от коронавируса, заявил, что пока не может этого сделать, так как относится к группе риска из-за своего возраста: «Специалисты говорят о том, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. (...) Вакцина до таких, как я, пока не добралась», — говорил он в ходе пресс-конференции. При этом глава государства заверил, что привьется, когда ему разрешат: «Пока этой вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможным».
Актриса театра и кино Ольга Прокофьева рассказала о финансовых сложностях из-за пандемии. В ходе YouTube-шоу «Лучше — правду» звезда «Моей прекрасной няни» призналась, что сейчас живет за счет «московской» пенсии с надбавками в размере 20 тысяч рублей.
Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин рассказал о звонке продюсера с жалобой на жизнь. Жорин написал в соцсети сообщение, где говорится о звонке Алибасова, который задал вопрос, как лучше уйти из жизни, так как он «устал жить».
21 декабря 1991 года бывшие республики СССР подписали в Алма-Ате Декларацию, окончательно договорившись о прекращении существования Союза и создании Содружества независимых государств и провозгласили его цели и принципы.
Люди начали украшать свои жилища коврами еще две с половиной тысячи лет назад, и до сих пор эти напольные покрытия пользуются спросом. Все потому, что ковер – это вещь многофункциональная: он утепляет пол, поглощает громкие звуки и украшает интерьер. Сегодня ковровые изделия изготавливаются из самых разнообразных материалов, от шелка до синтетики, и каждый вид имеет свои особенности. Причем благодаря современным технологиям ковры из синтетических материалов практически ничем не уступают натуральным и даже имеют некоторые преимущества, в том числе и доступную стоимость. В последнее время очень популярны ковры из вискозы в Санкт-Петербурге и не только, поэтому рассмотрим поближе, в чем заключаются их плюсы и минусы.
С раннего детства жизнь каждого из нас сопровождается музыкой, и зачастую мы даже не задумываемся, как сильно она влияет на нас... Причем абсолютно неважно: русская музыка или зарубежная, ритмичная или лиричная – любая музыка способна оказывать на человека определенное воздействие. Любимые мелодии помогают слушателю расслабиться, либо наоборот — сосредоточиться и зарядиться энергией. С этой точки зрения классическая музыка поистине уникальна, ведь сколько бы жанров не появилось за последние столетия, а классику люди продолжают слушать. И ученые выяснили, в чем дело – в особом положительном воздействии.
Сфера казино в Перу стало одной из главных отраслей, поддерживающих экономику страны. Пандемия коронавируса привела к тому, что правительство приняло решение закрыть игорные залы до улучшения эпидемиологической ситуации. Однако с марта 2020 года заведения так и не возобновили свою работу, оставив без стабильного финансового достатка 87 тысяч человек. Это привело к ухудшению экономического состояния Перу и быстрого роста безработицы.
Человеку очень часто нужно что-либо измерять. Например, когда-то необходимо было узнать, сколько же метров до дна Байкала, или на какой высоте безопасно летать самолетам, или какой протяженности наш экватор и прочее. В строительстве, судостроительстве, автомобильной промышленности, ряде других отраслей, а также в быту может пригодиться такой измерительный инструмент, как толщиномер. Приобрести подобное оборудование, к слову, можно в компании «Микрон». На сайте этого реализатора предусмотрен для поиска удобный фильтр. Толщиномер можно выбрать по типу, бренду, диапазону измерений, с проверкой или без и ориентируясь, конечно, на цену.
В Казахстане осужденные за особо тяжкие преступления больше не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Кроме того, госслужащим теперь запрещено иметь счета в иностранных банках. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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