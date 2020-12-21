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Вакцинация пожилых от коронавируса начнется к Новому году
По инф. sobesednik.ru   
21 Декабря 2020 г.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по федеральному телевидению заявил, что ведомство планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса среди людей старше 60 лет уже на следующей неделе.

Вакцинация пожилых начнется на следующей неделе. Теперь можно и Путину

Корреспондент «России-1» задал ему вопрос о такой вероятности, на что глава Минздрава ответил положительно: «Да, мы надеемся на это», — заявил он.

Причиной начала вакцинации является скорое завершение испытаний вакцины «Спутник V» НИЦ имени Гамалеи. Речь идет об отдельном испытании на людях пожилого возраста. Ранее они формально не были допущены к массовой вакцинации.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, намерен ли он сам привиться от коронавируса, заявил, что пока не может этого сделать, так как относится к группе риска из-за своего возраста: «Специалисты говорят о том, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. (...) Вакцина до таких, как я, пока не добралась», — говорил он в ходе пресс-конференции. При этом глава государства заверил, что привьется, когда ему разрешат: «Пока этой вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможным».

По инф. sobesednik.ru

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