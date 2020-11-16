В Ульяновске жестоко избили фельдшера скорой

В Ульяновске избили сотрудника скорой медицинской помощи, приехавшего по вызову к пациентке.

Как сообщили в СК РФ, накануне около 23 часов бригада медиков приехала по вызову к беременной женщине. В момент осмотра пациентки с врачами стал ссориться пьяный 25-летний сожитель женщины.

В итоге он напал на 50-летнего фельдшера и жестоко избил. У работника скорой помощи было диагностировано сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Увы, но такое поведение некоторых россиян, особенно, нетрезвых, по отношению к врачам, которые сейчас находятся на передовой, стало совсем не редкостью. И это не может не возмущать:



По инф. rosbalt.ru

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