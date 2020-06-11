В Тульской области отреставрировали усадьбу оружейника Мосолова XVIII века.

Работы провели в рамках 500-летия Тульского кремля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ансамбль усадьбы Мосоловых в тульской Дубне является объектом культурного наследия XVIII века регионального значения. Проект ее восстановления начали прорабатывать в 2016 году, цитирует пресс-служба правительства губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В 2016 году жильцы дома Мосоловых были расселены, спустя год был расчищен пруд перед зданием. За 2017 и 2018 годы по программе «Народный бюджет» благоустроили парк. В 2019 году прошли работы по ремонту внутренних помещений главного дома и благоустройству прилегающей территории, в текущем году за счет спонсоров была создана музейная экспозиция.

В ближайшее время будет создан парк скульптур на воде и благоустроена набережная. Реставрация усадьбы Мосоловых велась на федеральные, региональные и муниципальные средства, а также деньги промышленных предприятий региона.

Усадьба Мосоловых принадлежала основателю чугунолитейного завода в поселке, оружейнику Алексею Мосолову. Это единственный из принадлежащих ему трех домов, дошедший до наших дней.

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По инф. portal-kultura.ru

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