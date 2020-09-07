В Симферополе воду теперь дают всего на несколько часов: успевай!

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался третий, самый жесткий этап ограничения водоснабжения. Воду будут подавать только по несколько часов утром и вечером.

В некоторых районах Симферополя водоснабжение не будет прерываться в течение всего дня, а в других — снизят давление воды. В то же время автомойки не закроют — они будут получать воду по тому же графику, что и микрорайоны, в которых они расположены. Госпредприятию «Вода Крыма» поручено организоваться точное и пунктуальное исполнение опубликованных графиков.

Перейти на ограниченное водоснабжение власти вынуждены из-за небывалой засухи и обмеления водохранилищ столицы Крыма. Симферопольское и Партизанское заполнены всего на 18 процентов, Аянское — на 44. И прогнозы синоптиков на сентябрь пока не дают надежды на их значительное пополнение.

На первых двух этапах, когда была отключена горячая вода, а потом и холодная стала отключаться на ночь, водопотребление Симферополя снизилось до 110 тысяч кубометров в сутки с обычных для города 150-160-ти.

Госпредприятие «Вода Крыма» готово к новым графикам подачи воды: 20 аварийных бригад могут одновременно выезжать на повреждения изношенных водопроводных сетей в случае их порывов. В то же время на улицах Симферополя установлено более 130 баков, из которых горожане могут набрать воду во время отключений. Емкости также врезаны в системы водоснабжения школ, детских садов и больниц.

Крым всегда был засушливой территорией, особенно его северные степные районы степные. Озёр и рек там никогда не было, а вся вода стекала с крымских гор и до северных регионов практически не доходила. Когда же Крым начал развиваться, появились крупные города ценность водных ресурсов становилась всё более высокой. В 2014 году и так не самая простая ситуация с водоснабжением полуострова стала совсем острой: Украина перекрыла поступление воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, чем нарушила права жителей полуострова. Теперь российские власти и ученые бьются над вопросом, как исправить положение дел. Вот наши заголовки об этом:

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