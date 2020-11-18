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В Симферополе сократят время подачи воды
По инф. Российской газеты   
18 Ноября 2020 г.
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С 17 ноября в Симферополе ужесточается график подачи воды, что объясняется критическим истощением запасов в Симферопольском и Партизанском водохранилищах.

В Симферополе сократят время подачи воды

Чтобы избежать забора воды из так называемых «мертвых объемов», во вторник, среду и четверг вода будет подаваться с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00, а в пятницу, субботу, воскресенье — с 18-00 до 22-00. График подачи в понедельник будет определен позже, в процессе тестирования.

При этом утром 16 ноября руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил об увеличении объемов подачи в столицу Крыма с артезианских скважин до 80 тысяч кубометров в сутки.

— Запущены в работу первые два дополнительных насоса на скважинах в Веселом и Жаворонках, — рапортовал он на заседании штаба по водоснабжению. — С пуском еще двух насосов на этой неделе Симферополь с западного направления сможет получать более 80 тысяч кубов воды в сутки.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в конце октября допускал ужесточение графика подачи воды до четырех часов в сутки, но такой график, заверил он — самый худший из возможных сценариев, и дальнейшего ограничения не будет.

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