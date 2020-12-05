ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Швейцарии оплеухи детям запретят законом

По инф. Российской газеты   
05 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Национальный совет Швейцарии рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете телесных наказаний в семье. В судебной интерпретации от 1978 года пощечины находятся под запретом в той степени, пока карательные действия не превышают «меру, допускаемую обществом».

В Швейцарии законодательно запретят оплеухи детям

Многие люди задаются вопросом, каковы будут последствия запрета на насилие для родителей, которые время от времени бьют своего ребенка по лицу. И как можно было бы обеспечить соблюдение такого запрета, так как нельзя видеть семью. Поэтому некоторые скептически относятся к законодательной инициативе.

По теме:

Со своей стороны, законодатели отмечают, что любой, кто игнорирует запрет, может быть привлечен к ответственности. Многие нарушения закона остаются незамеченными и безнаказанными в повседневной жизни. Но может случиться так, что кого-то поймают. Люди живут с этим риском, если они пренебрегают юридическими барьерами.

Партия «зеленых» и социал-демократическая партия, являющиеся инициаторами законопроекта, рассчитывают, что он послужит сигналом для общества и приведет к снижению насилия в семье.

Согласно опросу 8 тысяч школьников, который провел директор института университета Цюриха, профессор Дирк Байер, лишь каждый третий молодой человек заявил, что в детстве не испытывал никаких форм насилия в семье.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 