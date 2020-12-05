В Швейцарии оплеухи детям запретят законом

Национальный совет Швейцарии рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете телесных наказаний в семье. В судебной интерпретации от 1978 года пощечины находятся под запретом в той степени, пока карательные действия не превышают «меру, допускаемую обществом».

Многие люди задаются вопросом, каковы будут последствия запрета на насилие для родителей, которые время от времени бьют своего ребенка по лицу. И как можно было бы обеспечить соблюдение такого запрета, так как нельзя видеть семью. Поэтому некоторые скептически относятся к законодательной инициативе.

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Со своей стороны, законодатели отмечают, что любой, кто игнорирует запрет, может быть привлечен к ответственности. Многие нарушения закона остаются незамеченными и безнаказанными в повседневной жизни. Но может случиться так, что кого-то поймают. Люди живут с этим риском, если они пренебрегают юридическими барьерами.

Партия «зеленых» и социал-демократическая партия, являющиеся инициаторами законопроекта, рассчитывают, что он послужит сигналом для общества и приведет к снижению насилия в семье.

Согласно опросу 8 тысяч школьников, который провел директор института университета Цюриха, профессор Дирк Байер, лишь каждый третий молодой человек заявил, что в детстве не испытывал никаких форм насилия в семье.

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