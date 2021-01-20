ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В РПЦ назвали купание в проруби на Крещение «суеверием» и «маргинальным обычаем»
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Христианину не обязательно окунаться в прорубь на Крещение, заявил представитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макарий (Маркиш).

В РПЦ назвали купание в проруби на Крещение «суеверием» и «маргинальным обычаем»

«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии», — сказал Маркиш в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

«Если человек христианин, то он и без крещенской проруби обойдется очень хорошо. Если человек считает, что надо [искупаться] — это все суеверие. Это просто суеверие видеть, что надо обязательно совершить что-то купательное. Если есть возможность — хорошо, нет — что за проблема-то?» — заметил представитель епархии.

Он назвал суеверием особый акцент на этом ритуале. «Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражен, и беда для социума», — подчеркнул отец Макарий.

Напомним, что во вторник православные празднуют Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.

В этом году из-за пандемии представители духовенства рекомендуют верующим воздержаться от погружений. В Московском патриархате РПЦ напомнили, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 