В РПЦ назвали купание в проруби на Крещение «суеверием» и «маргинальным обычаем»

Христианину не обязательно окунаться в прорубь на Крещение, заявил представитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макарий (Маркиш).

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«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии», — сказал Маркиш в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

«Если человек христианин, то он и без крещенской проруби обойдется очень хорошо. Если человек считает, что надо [искупаться] — это все суеверие. Это просто суеверие видеть, что надо обязательно совершить что-то купательное. Если есть возможность — хорошо, нет — что за проблема-то?» — заметил представитель епархии.

Он назвал суеверием особый акцент на этом ритуале. «Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражен, и беда для социума», — подчеркнул отец Макарий.

Напомним, что во вторник православные празднуют Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.

В этом году из-за пандемии представители духовенства рекомендуют верующим воздержаться от погружений. В Московском патриархате РПЦ напомнили, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием.

По инф. rosbalt.ru

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