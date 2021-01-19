Православные празднуют Крещение Господне

В ночь на 19 января прихожане Русской православной церкви начали праздновать Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.

Утром этого дня в православных храмахы служат литургию, а после — водосвятный молебен. Также воду освящают накануне, в крещенский сочельник. Кроме того, есть традиция освящать водоемы. Так, накануне патриарх Иерусалимский Феофил III освятил воды Иордана, однако в этом году из-за пандемии коронавируса на молебен не были допущены паломники и туристы.

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Пандемия также влияет и на традицию крещенских купаний, о которой представители РПЦ напоминают, что она является светской, а не религиозной традицией. В этом году представители духовенства рекомендуют верующим воздержаться от погружений. В отделе внешних церковных связей Московского патриархата напомнили, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием.

По инф. rosbalt.ru

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