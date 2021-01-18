Церковь призвала россиян отказаться от крещенских купаний

Россиянам не следует погружаться в прорубь на Крещение из-за общей ситуации с коронавирусом, считает Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Митрополит считает, что немногие православные в этом году решатся на крещенское купание. «В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — добавил он.

Как заявил ранее замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, вводить официальный запрет в стране на традиционные купания на Крещение из-за пандемии не следует, но тем, у кого здоровье ослаблено, не стоит окунаться в прорубь.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января — праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в прорубях.

По инф. Парламентской газеты

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