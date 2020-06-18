В продаже появилась книга о легендарном тренере из Иркутска Ольге Буяновой

Биография заслуженного тренера СССР и России по художественной гимнастике Ольги Буяновой «Жизнь моя – моя гимнастика» вышла из печати. В ней – воспоминания о воспитанных спортсменках, Олимпийских играх, и о жизни, 45 лет которой отданы любимому виду спорта.

Ольга Буянова и Дарья Дмитриева

– После Олимпиады в Лондоне в 2012 году я почувствовала, что настала пора подвести какой-то итог. Первой главой моей книги стал рассказ о первой моей ученице Оксане Костиной. Работа над ним длилась два года, потому что как раз тогда открылась школа (детская спортивная школа Ольги Буяновой, – ред.), появилось много забот, пришли новые дети, и я только раз в год могла на 15-20 дней уехать отдыхать и там наговаривать текст на диктофон, – рассказывает Ольга Буянова.

Опубликованная в интернете глава будущей книги «Оксана» имела оглушительный успех, и это убедило Ольгу Буянову продолжать работу. На создание книги в целом ушло шесть лет.

– Пожалуй, сложнее всего для меня было не понять правила художественной гимнастики, а уговорить Ольгу Владимировну раскрыться: это же очень личная история на самом деле. Мне как автору хотелось показать, как я вижу героиню этой книги Ольгу Буянову, – рассказала автор художественного текста, директор информационного агентства «Телеинформ» Ксения Дронова. – При этом работать над текстом мне было просто, ведь Ольга Владимировна – моя семья. И чисто по-человечески было интересно, потому что материал – богатейший, из него трудно было не сделать книгу.

Она подчеркнула, что глава об Оксане Костиной – это, по сути, готовый сюжет для хорошего драматического художественного фильма, учитывая, что в России спортивные байопики сейчас в тренде.

– Честно могу сказать, что я сама всю книгу ни разу не прочитала и читать не могу: мне тяжело. В этой книге 45 лет моей жизни, и жизни не очень спокойной, – поделилась Ольга Буянова.

Она отметила, что, когда только начала работать с Оксаной Костиной, информации о том, как преодолевать трудные ситуации именно в художественной гимнастике, практически не было.

– Когда эта книга писалась, я подумала, что, может быть, многие молодые тренеры прочтут ее и возьмут оттуда что-то важное для себя. Возможно, им будет небезынтересно узнать многие моменты, которые происходили у меня с моими звездами, чемпионками мира и не только, – говорит тренер.

Кроме того, в книге есть отдельная глава, посвященная личной жизни Ольги Буяновой, ее семье, друзьям и близким – тому, о чем обычно она предпочитает не рассказывать много.

– Большинство людей, которые описаны в книге, живы до сих пор. Мне не хотелось быть некорректной по отношению к ним всем. Цель этой книги – не рассказать о том, как было трудно и тяжело тяжело, а показать историю так, чтобы даже тот читатель, который не имеет отношения к спорту, понял, что такое – стать чемпионкой мира, мастером спорта или заслуженным тренером Советского Союза или России. На самом деле это звучит красиво, но люди никогда не читали, чем вообще можно пожертвовать ради этого результата, – рассказывает Ольга Буянова.

Причем это не результат ради результата. Тренер вспомнила, как сначала мечтала воспитать абсолютную чемпионку мира. Потом – попасть на Олимпиаду. Эта мечта сбылась, когда Ольга Буянова вывезла команду итальянских гимнасток в Сидней.

– Казалось бы – вот она, Олимпиада. Но она не принесла мне радости, хотя я и очень гордилась, что так их подготовила. А потом наконец случилась Олимпиада в Лондоне. Все, к чему я стремилась 45 лет спортивной жизни, осуществилось. И мне хотелось бы, чтобы люди поняли, что это огромные жертвы, огромный труд как самого спортсмена, так и тренера, и врача – всей команды, – говорит Ольга Буянова. – Обо всех таких людях я рассказала, как могла, искренне и с любовью, а Ксения [Дронова] это все написала.

Как добавила сама Ксения Дронова, с ее стороны это был в большей степени не художественный текст, а журналистская работа, «попытка рассказать ту историю, которая должна была быть рассказана».

– Это должно остаться в истории города, в истории этого вида спорта, в истории нашей семьи. Я хочу, чтобы эту книгу читали мои дети и внуки, жители Иркутска, гимнасты, – сказала она.

Перед публикацией Ольга Буянова, чтобы быть корректной, отправляла текст для прочтения спортсменкам, о которых в нем говорится, – серебряному призеру Олимпийских игр-2012 и четырехкратной чемпионке мира Дарье Дмитриевой, трехкратной чемпионке мира Наталье Липковской. Последняя, кстати, попросила некоторые моменты из воспоминаний опустить.

– Это нормально, – считает Ольга Буянова. – Я не думаю, что мы имеем право писать обо всем, что касается других людей, без их согласия.

Как отметил замминистра спорта региона Павел Богатырев, почти вся история художественной гимнастики в Иркутской области связана с Ольгой Буяновой. Поэтому, считает он, выход такой книги будет интересен не только спортсменам, но и всем жителям Приангарья. Это, по словам замминистра, «эпоха художественной гимнастики», где отражены люди, прославившие Иркутск и Иркутскую область во всем мире.

Давний друг Ольги Буяновой и партнер издания книги «Жизнь моя – моя гимнастика», директор «Asia Music» Борис Рожанский рассказал, почему решил поддержать проект. Он пояснил, что познакомился с Ольгой Буяновой в 1990-х годах на турнире памяти Оксаны Костиной.

– Тогда столкнулись два творческих человека, которые смогли друг другу объяснить любовь к своему творчеству. На моих глазах подрастали воспитанницы Ольги Владимировны. Наше с ней сотрудничество в области турниров памяти Оксаны Костиной продолжилось в виде благотворительных аукционов для школы Ольги Буяновой. Она много раз говорила, что хочет отразить свою жизнь в книге. Я, конечно, ее поддержал, – сказал Борис Рожанский.

Книгу «Жизнь моя – моя гимнастика» можно приобрести в Иркутске в магазине «СпортБум» по адресу: ул. Карла Маркса, 39. Несколько экземпляров уже отправились в Москву. Одной из первых, как рассказала Ольга Буянова, книгу купила ее давняя ученица, мастер спорта Ирина Козлова.

– В книге, конечно, написано не только о четырех моих ученицах – Оксане, двух Наташах и Даше, – но и о девочках, которые стали мастерами спорта. Пусть они не звезды, но в моей душе они все равно оставили тепло. Я не могла не рассказать и о первых своих ученицах, и о тех, которые работают со мной сейчас, потому что все продолжается, и пока уходить из гимнастики я не собираюсь, – заключила Ольга Буянова.

По инф. Телеинформа

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