В Приморье началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

В Приморье началась вакцинация против COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона" производства научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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В регион поступила первая партия из 800 доз. Так как курс вакцинации предусматривает двукратное введение препарата с интервалом в 2-3 недели, этого количества хватит на 400 человек.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в первую очередь привьют людей из групп профессионального риска - медиков, сотрудников Роспотребнадзора. После вакцинации будет проводиться лабораторный контроль уровня сформировавшихся антител.

Так как эта вакцина не содержит вирус, а только короткие участки вирусного белка, необходимые для формирования иммунного ответа, ее можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов, то есть фактически в любом прививочном кабинете. Вакцина подходит для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируется начать в этом году. Ее обещают вести бесплатно и на добровольной основе.

Напомним, что в середине декабря в Приморье пришли 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Их распределили в медучреждения для иммунизации врачей, работающих в "красных зонах".

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