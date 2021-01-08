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В Приморье началась вакцинация «ЭпиВакКороной»
|По инф. "Российской газеты"
|08 Января 2021 г.
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В Приморье началась вакцинация против COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона" производства научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
В регион поступила первая партия из 800 доз. Так как курс вакцинации предусматривает двукратное введение препарата с интервалом в 2-3 недели, этого количества хватит на 400 человек.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в первую очередь привьют людей из групп профессионального риска - медиков, сотрудников Роспотребнадзора. После вакцинации будет проводиться лабораторный контроль уровня сформировавшихся антител.
Так как эта вакцина не содержит вирус, а только короткие участки вирусного белка, необходимые для формирования иммунного ответа, ее можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов, то есть фактически в любом прививочном кабинете. Вакцина подходит для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируется начать в этом году. Ее обещают вести бесплатно и на добровольной основе.
Напомним, что в середине декабря в Приморье пришли 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Их распределили в медучреждения для иммунизации врачей, работающих в "красных зонах".
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