В Подмосковье проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

С 23 по 30 июня в Подмосковье будет проводиться бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции. Такую акцию организовал Роспотребнадзор для проверки иммунитета жителей области.

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Желающие пройти тестирование должны заполнить анкету на сайте. Все подробности об акции также готовы сказать по телефонам 8(495) 452-18-20 и 8(495) 582-91-73.

Тест на антитела показывает, переболел ли человек коронавирусом и сформировался ли у него иммунитет к инфекции.

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