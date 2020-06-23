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В Подмосковье проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
|По инф. Российской газеты
|23 Июня 2020 г.
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С 23 по 30 июня в Подмосковье будет проводиться бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции. Такую акцию организовал Роспотребнадзор для проверки иммунитета жителей области.
Желающие пройти тестирование должны заполнить анкету на сайте. Все подробности об акции также готовы сказать по телефонам 8(495) 452-18-20 и 8(495) 582-91-73.
Тест на антитела показывает, переболел ли человек коронавирусом и сформировался ли у него иммунитет к инфекции.
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