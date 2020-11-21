В Петербурге работники «скорой» через суд пытаются добиться «коронавирусных» выплат

Шесть работников Городской станции скорой помощи подали в суд иск против администрации Кировского района Петербурга.

Сотрудники станции ранее обратились в районную администрацию за выплатами. Они отметили, что пострадали вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Однако чиновники отказали им, посчитав, что инфицирование истцов произошло не на работе.

«Фельдшеры и медицинские сестры СПб ГБУЗ ГССМП утверждают, что соответствующими актами они признаны медицинскими работниками, пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — отметили в объединенной пресс-службе судов города.

Истцы просят суд отменить решение администрации района и обязать ответчика принять решения о выплате.

Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Но что получили люди по факту? Смешные суммы, точно не соответствующие заявленному. А некоторые и вовсе ничего не получили... Вот и доказывай теперь, что заболел не на работе.



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По инф. rosbalt.ru

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