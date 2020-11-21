В Петербурге работники «скорой» через суд пытаются добиться «коронавирусных» выплат

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Шесть работников Городской станции скорой помощи подали в суд иск против администрации Кировского района Петербурга.
Сотрудники станции ранее обратились в районную администрацию за выплатами. Они отметили, что пострадали вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Однако чиновники отказали им, посчитав, что инфицирование истцов произошло не на работе.
«Фельдшеры и медицинские сестры СПб ГБУЗ ГССМП утверждают, что соответствующими актами они признаны медицинскими работниками, пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — отметили в объединенной пресс-службе судов города.
Истцы просят суд отменить решение администрации района и обязать ответчика принять решения о выплате.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Но что получили люди по факту? Смешные суммы, точно не соответствующие заявленному. А некоторые и вовсе ничего не получили... Вот и доказывай теперь, что заболел не на работе.
В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся во всём мире, и в России в частности, многие вынуждены отказываться от своих проектов, над которыми работали многие годы. Бизнесмены и звёзды не являются исключением в этом вопросе.
Сегодня мы вновь предлагаем вам взглянуть на познавательную сторону культурного Интернета. Мы вместе посмотрим фильм о «мастерах отечественного цирка», прикоснёмся к «живым» мемуарам о России и попытаемся разгадать секреты отечественной разведки.
Все, что касается создания, ведения, развития и поддержки сайтов требует скрупулезного изучения. Но разрабатываются и, конечно, уже существуют такие решения, которые могут облегчить эту работу. Решения адаптированы и для не продвинутых и для не очень продвинутых пользователей. Например, зачем может пригодиться WordPress? Стоит знать, что это отличная система управления контентом (значимым либо содержательным наполнением любого ресурса). Появился данный продукт в далекой Америке в 2003 году.
Во Владивостоке выпало 143% месячной нормы осадков, да не простых - это был ледяной дождь со снегопадом. Весь город оказался покрыт ледяной глазурью. Синоптики уверяют: такого в Приморье не происходило последние 30 лет.
Записи актов гражданского состояния в России вскоре станут цифровыми, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Это означает скорый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, останутся.
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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