В Петербурге потребовали закрыть выставку экс-чиновницы Минобороны Васильевой

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
Скандал разразился в канун открытия выставки бывшей главы департамента Минобороны Российской Федерации Евгении Васильевой. Более 300 студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств потребовали убрать все ее произведения из музея РАХ.
Сам ректор Академии заявил, что ситуация похожа на анекдот с конем императора Калигулы в римском сенате. «Подобному акту вандализма не место в стенах академии», — говорится в совместном заявлении студентов и преподавателей.
Выставка картин и скульптур бывшей главы департамента Минобороны должна представить публике живопись, скульптуру и фотоколлажи Евгении Васильевой. Ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский заявил, что акция является дискредитацией современного искусства. «Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции», — заявил ректор. По его словам, ситуация является безобразием.
В 2012 году Васильева была задержана по обвинению в коррупции. Спустя 3 года она была осуждена за мошенничество с деньгами, полученными от продажи предприятия «Оборонсервис». Васильева была приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии, однако через месяц с небольшим ее освободили условно-досрочно. В октябре прошлого года бывшая чиновница стала почетным членом Российской академии художеств.
Сотрудницей Минобороны Васильева стала в 2010 году, спустя три года после того, как ведомство возглавил Анатолий Сердюков. «Начиная с этого времени и вплоть до конца 2012 года она была главной его женщиной как на работе, так и в личной жизни», — писало позже издание MK.
Экс-министр обороны также попал под следствие, однако дело против него было закрыто по амнистии в связи с 20-летием Конституции РФ. В 2018 году телеведущий Андрей Малахов рассказал в своей авторской колонке в журнале StarHit о том, что Сердюков и Васильева поженились.
В следующем году по всей стране проведут переоценку кадастровой стоимости земельных участков. Новые цифры в отчетах государственных оценщиков станут основой для начисления налога на землю на последующие четыре года. Эксперты опасаются, что они будут в разы отличаться от нынешних.
Ученые из России и Норвегии оценили запасы Баренцева моря. Оказалось, что в прошедшем году запас мойвы увеличился более чем в четыре раза. А запасы другого очень важного объекта промысла – крабов ежегодно растут даже с опережением прогнозов!
Супруга британского принца Меган Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами, создает «шум» в СМИ с целью формирования кампании и групп по сбору средств, чтобы выдвинуться на пост президента США.
Скандал разразился в канун открытия выставки бывшей главы департамента Минобороны Российской Федерации Евгении Васильевой. Более 300 студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств потребовали убрать все ее произведения из музея РАХ.
В реанимации ярославской больницы умер 19-летний капитан молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Во время матча шайба попала ему в сонную артерию. (В жизни всегда найдется место трагической случайности. И эта история - подтверждение тому... прим. МГ.)
Большинство — 75% — россиян убеждены, что они не в состоянии влиять на власть. При этом несколько лучше представляется ситуация «на местах»: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% — в какой-то мере, 26% — определенно), 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.
Друг мужа заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова рассказал журналистам о последних днях жизни певицы. По его словам, вместо того, чтобы вызвать «скорую», муж «лечил» жену алкоголем.
Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в соцсети объявление о продаже «ВАЗ-2103», который, как она утверждает, когда-то принадлежал Борису Немцову. За 30-летнее авто продавец просит 3 миллиона рублей!
В период пандемии COVID-19 пострадали практически все отрасли. В Армении также наблюдается значительное снижение доходности сферы туризма, обслуживания, транспорта, культуры и гостиничного бизнеса. Несмотря на это, игорная индустрия по-прежнему приносит немалую прибыль в государственный бюджет, и многие используют сайтами вроде Рокс казино, чтобы развлекаться, не выходя из дома. Другие же отрасли снизили доходность почти на треть.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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