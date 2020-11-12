В новосибирской детской клинике нашли вторую медсестру-садистку

Новое уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту жестокого обращения с детьми в областной туберкулезной больнице.
Как рассказала «РГ» старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, речь идет о другой медсестре, ударившей по голове мальчика, не желавшего спать во время сончаса.
Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено по факту жестокого обращения работницы диспансера, которая, «укладывая спать» маленькую пациентку, схватила ее за волосы и бросила в кровать. Женщина была уволена из больницы.
На вопиющий факт обратила внимание одна из пациенток клиники, лежавшая в соседней палате со своими детьми. С помощью мобильного телефон ей удалось записать на видео «методы работы» медсестры. Теперь эта история получила продолжение, оказалось, что в памяти телефона сохранился и другой ролик, на котором еще одна сотрудница больницы бьет мальчика.
В рамках расследования уголовного дела следователями СКР будет дана принципиальная оценка действиям медработника, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Как можно таким образом относиться к пациентам, тем более, к таким маленьким? Понятно, что врачи и медсестры устают, работа у них не самая легкая, но это не оправдывает их, когда речь идет о жестоком и наплевательском отношении к пациентам...
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