В новогоднюю ночь прокатиться в московском метро можно будет бесплатно

Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет бесплатно проехать на МЦК. Власти Москвы сохранили эту традицию, несмотря на пандемию.

Кроме того, в течение всех новогодних каникул с 1 по 9 января городские парковки будут бесплатными.

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